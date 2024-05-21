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Гроза и ветер: в Днепре и области предупредили о резком ухудшении погоды

Сегодня 15:20
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В Днепре и области 21 мая ожидается ухудшение погодных условий.
Новости Днепра про Гроза и ветер: в Днепре и области предупредили о резком ухудшении погоды

фото ілюстративне

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает об опасных и стихийных метеорологических явлениях

В ближайший час с сохранением до конца суток 21 мая по городу Днепр и Днепропетровской области ожидается гроза. Уровень опасности 1 (желтый).

Сильный ветер, гроза и дождь могут начаться в ближайшее время. Порывы юго-западного ветра могут достичь 15-20 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, когда в Днепр приедет «африканская» жара.

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Новости Днепра про Гроза и ветер: в Днепре и области предупредили о резком ухудшении погодыУкраїнська Новости Днепра про Гроза и ветер: в Днепре и области предупредили о резком ухудшении погодыРусский

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