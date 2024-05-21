Гроза и ветер: в Днепре и области предупредили о резком ухудшении погоды

Напомним, ранее мы сообщали, когда в Днепр приедет «африканская» жара.

Сильный ветер, гроза и дождь могут начаться в ближайшее время. Порывы юго-западного ветра могут достичь 15-20 м/с.

В ближайший час с сохранением до конца суток 21 мая по городу Днепр и Днепропетровской области ожидается гроза. Уровень опасности 1 (желтый).

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает об опасных и стихийных метеорологических явлениях

На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый ряд старинных…

Когда детские площадки уже надоели, а игры на телефоне или…

В одном из музеев Днепра планируют восстановить три каменных бабы,…

Как выглядят каменные бабы, которые привезли в Днепр с фронта В одном из музеев Днепра планируют восстановить три каменных бабы, которые привезли сюда из Донецкой области. 0 просмотров

Улететь на Марс или поехать на «Живую планету»: топ-5 мест для развлечений и развития детей в Днепре Когда детские площадки уже надоели, а игры на телефоне или компьютере не считаются лучшим развлечением, родителям приходится искать места, где дети смогут не только развлекаться, но и развиваться. Журналисты dnepr.info составили список разных мест, которые помогут в достижении этой цели. просмотров

Что раньше было на месте известного грузинского ресторана в центре Днепра (ФОТО) На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый ряд старинных домов, которые хорошо сохранились и сегодня в них размещаются офисы, магазины и различные заведения. Один из таких домов находится на пересечении улицы с улицей Шевченко. В старинном особняке сейчас располагается… 9 просмотров

Медикини и фармацевтки должны стать на военный учет, чтобы работать дальше В Украине женщины медики и фармацевтки больше не смогут устроиться на работу как невоеннообязанные. 1 просмотров

На Днепропетровщине действовала преступная организация, которая подделывала документы для легализации в ЕС На Дніпропетровщині викрили учасників злочинної організації, яка підробляла документи для легалізації за кордоном, зокрема в ЄС. 2 просмотров

ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, а Кабинет министров выпустил новое Постановление, которым регулируется порядок бронирования военнообязанных сотрудников во время мобилизации на различных предприятиях. 3 просмотров