Как выглядят каменные бабы, которые привезли в Днепр с фронта

Сейчас в музее Днепра хранится семь каменных половецких баб. Три из них недавно эвакуировали из поселка Донецкой области. Одну из статуй повредили русские снаряды, другие также изуродованы и в зеленых биозаражениях. Если их не отреставрировать, они начнут осыпаться.
Об этом рассказал работник музея Дмитрий Коваленко, сообщает «Суспільне».
“У одной половецкой бабы нет верхней части, у другой половины тела. В третьей – голова в форме мяча. Они нуждаются в реставрации”, — отметил Дмитрий Коваленко.
Сначала статуи очищают от грязи. Затем восстанавливают места сколов, дополнительно проводят биообработку и гидрофилизацию.
Отреставрировать эти статуи невозможно, ведь в заведение, где хранились данные о достопримечательностях, попал российский снаряд.
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