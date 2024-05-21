Как выглядят каменные бабы, которые привезли в Днепр с фронта

В одном из музеев Днепра планируют восстановить три каменных бабы, которые привезли сюда из Донецкой области.

Сейчас в музее Днепра хранится семь каменных половецких баб. Три из них недавно эвакуировали из поселка Донецкой области. Одну из статуй повредили русские снаряды, другие также изуродованы и в зеленых биозаражениях. Если их не отреставрировать, они начнут осыпаться.

Об этом рассказал работник музея Дмитрий Коваленко, сообщает «Суспільне».

“У одной половецкой бабы нет верхней части, у другой половины тела. В третьей – голова в форме мяча. Они нуждаются в реставрации”, — отметил Дмитрий Коваленко.

Сначала статуи очищают от грязи. Затем восстанавливают места сколов, дополнительно проводят биообработку и гидрофилизацию.

Отреставрировать эти статуи невозможно, ведь в заведение, где хранились данные о достопримечательностях, попал российский снаряд.

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