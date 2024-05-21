Медикини и фармацевтки должны стать на военный учет, чтобы работать дальше

Соответствующие изменения правительство внесло постановлением от 16 мая, обратило внимание «Судебно-юридическая газета».
До этого действовала норма, позволявшая женщинам медикам или фармацевтам, не состоящим на военном учете в ТЦК (военнокоматах), трудоустраиваться как невоеннообязанные до 2026 года. Теперь, чтобы продолжить работать, они должны стать на учет.
В то же время действующими остаются нормы, по которым руководители государственных органов и предприятий уведомляют ТЦК о работающих в них женщинах, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на учете.
Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, но не работающие по специальности, также должны стать на военный учет, говорится в постановлении.
Для остальных украинок, имеющих специальность или профессию, родственную военно-учетным специальностям (кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту), берут на военный учет по их желанием на общих началах.
Читайте также:
Автор:
Мужчина во время пасхального застолья подавился жареной печенью.
Во время урагана, накрывшего область 2 апреля, пострадали трое жителей…
В Днепре спасают одного из пострадавших во время авиаудара по…
Жительница Криворожского района рожала дома пятого ребенка.
На территории, где находилось Каховское водохранилище, образовался густой лес.
На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый ряд старинных домов, которые хорошо сохранились и сегодня в них размещаются офисы, магазины и различные заведения. Один из таких домов находится на пересечении улицы с улицей Шевченко. В старинном особняке сейчас располагается…
В Днепре появился VIP-вагон.
Спортсменка Днепропетровщины Анастасия Коженкова завоевала восьмую лицензию на Олимпийские игры.
На Дніпропетровщині викрили учасників злочинної організації, яка підробляла документи для легалізації за кордоном, зокрема в ЄС.
В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, а Кабинет министров выпустил новое Постановление, которым регулируется порядок бронирования военнообязанных сотрудников во время мобилизации на различных предприятиях.
У Дніпрі незабаром відкриється аквапарк “Happy Day”.
Укрэнерго известила украинцев об активизации работы солнечных электростанций, а также об отмене отключения света во всех регионах Украины с 11:00 до 17:00.
В Кривом Роге на Днепропетровщине уже цветет липа.
За решетку отправили жителя Днепра, изнасиловавшего несовершеннолетнюю.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!