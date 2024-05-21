Медикини и фармацевтки должны стать на военный учет, чтобы работать дальше

В Украине женщины медики и фармацевтки больше не смогут устроиться на работу как невоеннообязанные.

Соответствующие изменения правительство внесло постановлением от 16 мая, обратило внимание «Судебно-юридическая газета».

До этого действовала норма, позволявшая женщинам медикам или фармацевтам, не состоящим на военном учете в ТЦК (военнокоматах), трудоустраиваться как невоеннообязанные до 2026 года. Теперь, чтобы продолжить работать, они должны стать на учет.

В то же время действующими остаются нормы, по которым руководители государственных органов и предприятий уведомляют ТЦК о работающих в них женщинах, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на учете.

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, но не работающие по специальности, также должны стать на военный учет, говорится в постановлении.

Для остальных украинок, имеющих специальность или профессию, родственную военно-учетным специальностям (кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту), берут на военный учет по их желанием на общих началах.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: