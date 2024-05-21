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Еще одна спортсменка из Днепра завоевала лицензию на участие в Олимпиаде

Сегодня 14:21
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Спортсменка Днепропетровщины Анастасия Коженкова завоевала восьмую лицензию на Олимпийские игры.

Новости Днепра про Еще одна спортсменка из Днепра завоевала лицензию на участие в Олимпиаде

Об этом сообщило отделение НОК Украины в Днепропетровской области.

Только что в Люцерне (Швейцария) женская четверка парная в Финальной квалификационной регате заняла II место в финале и получила олимпийскую лицензию на Олимпиаду в Париже, — говорится в публикации.

В четверке гребли Наталья Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхосмотр, Анастасия Коженкова. В финале украинская команда долго лидировала и заняла второе место.

Благодаря этому Украина возвращается к выступлениям в этом виде лодки впервые с 2016 года.

Лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже получили уже 7 спортсменов Днепра: Анна Рыжикова, Ярослава Магучих, Михаил Кохан, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Елизавета Литвиненко и Анастасия Коженкова.

Ранее мы писали, что спортсменка из Днепра получила «бронзу» на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко.

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