Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Что раньше было на месте известного грузинского ресторана в центре Днепра (ФОТО)

Что раньше было на месте известного грузинского ресторана в центре Днепра (ФОТО)

Сегодня 14:57
просмотров

На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый ряд старинных домов, которые хорошо сохранились и сегодня в них размещаются офисы, магазины и различные заведения. Один из таких домов находится на пересечении улицы с улицей Шевченко. В старинном особняке сейчас располагается грузинский ресторан.

Новости Днепра про Что раньше было на месте известного грузинского ресторана в центре Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого дома и узнали, что там было раньше.

В 1860-х годах небольшой участок на улице Александровской выкупил будущий городской голова Екатеринослава Иван Греков. Дом в два этажа возвели на участке в 1880-х годах. Небольшой доходный дом был выполнен в эклектическом стиле. До сих пор на нем можно увидеть балкон с кованым ажурным ограждением и кованый навес над входом. Остальные детали декора фасада в процессе эксплуатации дома были упрощены или не восстановлены.

Так, изменились габариты окон на первом этаже. Сделано это было уже в послевоенное время – в угоду размещавшемуся в доме гастроному. Часть деталей лепного декора в послевоенное время просто не стали восстанавливать.

Построенный дом Греков отдал во владение своей жены, а та сделала из него доходный. Квартиры тут были не большие, но с хорошим ремонтом и мебелью.

При жизни она стала почестной гражданкой Екатеринослава так как занималась развитием женского образования в городе. С момента создания Марьинской гимназии Елизавета Грекова была наставницей для ее учениц. Все свободное время она уделяла занятиям с воспитанницами и помогала основательнице гимназии Александре Рындовской, а все свои деньги направляла на развитие главного дела жизни – обустройства бесплатных школ для детей.

После смерти Елизаветы Грековой талантливые городские ученицы какое-то время получали стипендию ее имени. А все свое состояние женщина завещала для развития бесплатных школ в городе.

Новости Днепра про Что раньше было на месте известного грузинского ресторана в центре Днепра (ФОТО)

Свой большой дом на углу улиц Александровской и Полицейской она завещала городу с условием обустройства в нем богадельни для пожилых людей.

После войны дом Грековой превратился в коммуналку, а на первом этаже был открыт гастроном.

«Мой родной дом, двор! Здесь жила с родителями и бабушкой. На втором этаже – квартиры. Вход со двора. На первом этаже в 1950-х и до 1980-х был продуктовый магазин. Там работала моя бабушка», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ирина Ярошенко.

Со временем здание превратилось в полуофисный центр – на втором этаже сдаются в аренду помещения, на первом сейчас находится грузинский ресторан.

фото: oldcity.dp.ua

 

Читайте также:

Новости Днепра про Что раньше было на месте известного грузинского ресторана в центре Днепра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Что раньше было на месте известного грузинского ресторана в центре Днепра (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вместо воды густой лес: как выглядит Каховское водохранилище сейчас
    Новости Днепра
    Сегодня 14:58
    Вместо воды густой лес: как выглядит Каховское водохранилище сейчас

    На территории, где находилось Каховское водохранилище, образовался густой лес.

    В трамваях Днепра появился VIP-вагон, но есть нюанс.
    Новости Днепра
    Сегодня 14:23
    В трамваях Днепра появился VIP-вагон, но есть нюанс.

    В Днепре появился VIP-вагон.

    Еще одна спортсменка из Днепра завоевала лицензию на участие в Олимпиаде
    Новости Днепра
    Сегодня 14:21
    Еще одна спортсменка из Днепра завоевала лицензию на участие в Олимпиаде

    Спортсменка Днепропетровщины Анастасия Коженкова завоевала восьмую лицензию на Олимпийские игры.

    На Днепропетровщине действовала преступная организация, которая подделывала документы для легализации в ЕС
    Новости Днепра
    Сегодня 13:43
    На Днепропетровщине действовала преступная организация, которая подделывала документы для легализации в ЕС

    На Дніпропетровщині викрили учасників злочинної організації, яка підробляла документи для…

    Последние новости

    Вместо воды густой лес: как выглядит Каховское водохранилище сейчас
    Вместо воды густой лес: как выглядит Каховское водохранилище сейчас

    На территории, где находилось Каховское водохранилище, образовался густой лес.

    Сегодня 14:58
    2
    просмотров
    В трамваях Днепра появился VIP-вагон, но есть нюанс.
    В трамваях Днепра появился VIP-вагон, но есть нюанс.

    В Днепре появился VIP-вагон.

    Сегодня 14:23
    2
    просмотров
    Еще одна спортсменка из Днепра завоевала лицензию на участие в Олимпиаде
    Еще одна спортсменка из Днепра завоевала лицензию на участие в Олимпиаде

    Спортсменка Днепропетровщины Анастасия Коженкова завоевала восьмую лицензию на Олимпийские игры.

    Сегодня 14:21
    0
    просмотров
    Медикини и фармацевтки должны стать на военный учет, чтобы работать дальше
    Медикини и фармацевтки должны стать на военный учет, чтобы работать дальше

    В Украине женщины медики и фармацевтки больше не смогут устроиться на работу как невоеннообязанные.

    Сегодня 13:47
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине действовала преступная организация, которая подделывала документы для легализации в ЕС
    На Днепропетровщине действовала преступная организация, которая подделывала документы для легализации в ЕС

    На Дніпропетровщині викрили учасників злочинної організації, яка підробляла документи для легалізації за кордоном, зокрема в ЄС.

    Сегодня 13:43
    2
    просмотров
    ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень
    ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

    В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, а Кабинет министров выпустил новое Постановление, которым регулируется порядок бронирования военнообязанных сотрудников во время мобилизации на различных предприятиях.

    Сегодня 13:11
    3
    просмотров
    Когда в Днепре заработает аквапарк
    Когда в Днепре заработает аквапарк

    У Дніпрі незабаром відкриється аквапарк “Happy Day”.

    Сегодня 12:49
    18
    просмотров
    Стало известно, будут ли отключения света в Днепре до конца дня
    Стало известно, будут ли отключения света в Днепре до конца дня

    Укрэнерго известила украинцев об активизации работы солнечных электростанций, а также об отмене отключения света во всех регионах Украины с 11:00 до 17:00.

    Сегодня 12:34
    8
    просмотров
    «Май уже можно переименовывать в июль»: на Днепропетровщине на месяц раньше зацвела липа
    «Май уже можно переименовывать в июль»: на Днепропетровщине на месяц раньше зацвела липа

    В Кривом Роге на Днепропетровщине уже цветет липа.

    Сегодня 12:25
    0
    просмотров
    Затащил в подъезд и изнасиловал: жителя Днепра осудили за насилие над несовершеннолетней
    Затащил в подъезд и изнасиловал: жителя Днепра осудили за насилие над несовершеннолетней

    За решетку отправили жителя Днепра, изнасиловавшего несовершеннолетнюю.

    Сегодня 11:32
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх