Что раньше было на месте известного грузинского ресторана в центре Днепра (ФОТО)

На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый ряд старинных домов, которые хорошо сохранились и сегодня в них размещаются офисы, магазины и различные заведения. Один из таких домов находится на пересечении улицы с улицей Шевченко. В старинном особняке сейчас располагается грузинский ресторан.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого дома и узнали, что там было раньше.

В 1860-х годах небольшой участок на улице Александровской выкупил будущий городской голова Екатеринослава Иван Греков. Дом в два этажа возвели на участке в 1880-х годах. Небольшой доходный дом был выполнен в эклектическом стиле. До сих пор на нем можно увидеть балкон с кованым ажурным ограждением и кованый навес над входом. Остальные детали декора фасада в процессе эксплуатации дома были упрощены или не восстановлены.

Так, изменились габариты окон на первом этаже. Сделано это было уже в послевоенное время – в угоду размещавшемуся в доме гастроному. Часть деталей лепного декора в послевоенное время просто не стали восстанавливать.

Построенный дом Греков отдал во владение своей жены, а та сделала из него доходный. Квартиры тут были не большие, но с хорошим ремонтом и мебелью.

При жизни она стала почестной гражданкой Екатеринослава так как занималась развитием женского образования в городе. С момента создания Марьинской гимназии Елизавета Грекова была наставницей для ее учениц. Все свободное время она уделяла занятиям с воспитанницами и помогала основательнице гимназии Александре Рындовской, а все свои деньги направляла на развитие главного дела жизни – обустройства бесплатных школ для детей.

После смерти Елизаветы Грековой талантливые городские ученицы какое-то время получали стипендию ее имени. А все свое состояние женщина завещала для развития бесплатных школ в городе.

Свой большой дом на углу улиц Александровской и Полицейской она завещала городу с условием обустройства в нем богадельни для пожилых людей.

После войны дом Грековой превратился в коммуналку, а на первом этаже был открыт гастроном.

«Мой родной дом, двор! Здесь жила с родителями и бабушкой. На втором этаже – квартиры. Вход со двора. На первом этаже в 1950-х и до 1980-х был продуктовый магазин. Там работала моя бабушка», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ирина Ярошенко.

Со временем здание превратилось в полуофисный центр – на втором этаже сдаются в аренду помещения, на первом сейчас находится грузинский ресторан.

фото: oldcity.dp.ua

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