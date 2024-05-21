На Днепропетровщине действовала преступная организация, которая подделывала документы для легализации в ЕС

Кроме Днепропетровской области сеть подпольных типографий действовала в Киевской, Закарпатской, Харьковской, Одесской и Сумской областях. Участники преступной организации предлагали своим клиентам в специальных Телеграмм-каналах поддельные документы для «легализации» в Евросоюзе: фальшивые паспорта, виды на временное проживание в ЕС, водительские удостоверения и свидетельства регистрации авто. Стоимость услуг — от 300 до 700 долларов.
Об этом сообщили в Управлении СБУ в Днепропетровской области.
По данным следствия, в сутки они делали до полусотни заказов. Затем отправляли их заказчикам через почтовые сервисы.
Правоохранители также отметили, что в собственных квартирах в Харькове и Мукачево участники группировки установили специальное компьютерное оборудование и принтеры для печати на пластиковых карточках с использованием голографической пленки.
В результате спецоперации в разных регионах нашего государства задержаны девять участников организации. Во время обысков по местам нахождения преступников было обнаружено:
Всем задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Одному из участников, скрывающемуся за границей, доложено о подозрении по таким же статьям.
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