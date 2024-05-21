На Днепропетровщине действовала преступная организация, которая подделывала документы для легализации в ЕС

На Дніпропетровщині викрили учасників злочинної організації, яка підробляла документи для легалізації за кордоном, зокрема в ЄС.

Кроме Днепропетровской области сеть подпольных типографий действовала в Киевской, Закарпатской, Харьковской, Одесской и Сумской областях. Участники преступной организации предлагали своим клиентам в специальных Телеграмм-каналах поддельные документы для «легализации» в Евросоюзе: фальшивые паспорта, виды на временное проживание в ЕС, водительские удостоверения и свидетельства регистрации авто. Стоимость услуг — от 300 до 700 долларов.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Днепропетровской области.

По данным следствия, в сутки они делали до полусотни заказов. Затем отправляли их заказчикам через почтовые сервисы.

Правоохранители также отметили, что в собственных квартирах в Харькове и Мукачево участники группировки установили специальное компьютерное оборудование и принтеры для печати на пластиковых карточках с использованием голографической пленки.

В результате спецоперации в разных регионах нашего государства задержаны девять участников организации. Во время обысков по местам нахождения преступников было обнаружено:

поддельные документы, отпечатки печатей и штампов;

оборудование для изготовления подделки;

компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности;

банковские карты, на которые поступали средства от продаж фальшивок.

Всем задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Одному из участников, скрывающемуся за границей, доложено о подозрении по таким же статьям.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: