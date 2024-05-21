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Улететь на Марс или поехать на «Живую планету»: топ-5 мест для развлечений и развития детей в Днепре

Сегодня 15:49
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Когда детские площадки уже надоели, а игры на телефоне или компьютере не считаются лучшим развлечением, родителям приходится искать места, где дети смогут не только развлекаться, но и развиваться. Журналисты dnepr.info составили список разных мест, которые помогут в достижении этой цели.

Для маленьких ученых предлагаем посетить музей науки «Удивляндия». Здесь ваши дети получат не только приятные эмоции, но и знания. В стенах музея можно увидеть и потрогать интерактивные экспонаты того или иного закона математики, биологии или физики. С помощью этого дети в раннем возрасте поймут их действие, а экскурсоводы объяснят им принципы возникновения природных явлений или механизмы действия оптических иллюзий.
Цена билетов:
— 1 билет – 240 грн;
— 2 билета – 230 грн;
— 3 билета и больше – 220 грн/чел.
Также действует льготная стоимость для переселенцев – 210 грн\чел.

Новости Днепра про Улететь на Марс или поехать на

В настоящее время музей работает каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 20:30. Благодаря циклическим экскурсиям присоединиться к ним можно в любой момент.
Находится по адресу: улица Шмидта, 2/3. Вход на второй этаж на территории крытого рынка в отдельном помещении.

Для любителей космонавтики и мультиков в нашем городе есть планетарий, в котором дети могут получить положительные эмоции при исследовании гравитации на различных космических объектах, прохождении интересных квестов, создании рельефа собственной планеты, а также от просмотра мультфильмов в Звездном зале.

Новости Днепра про Улететь на Марс или поехать на

Стоимость входа составляет 200 гривен.
Для вынужденных переселенцев в планетарии действуют бесплатные сеансы.
Адрес: Крутогорный спуск, 10

Для активных детей и любителей приключений веревочный парк Terra Nova в Днепре является идеальным местом для отдыха. «Детский» маршрут в парке безлимитный, имеет множество стремянок и лабиринтов. Здесь дети смогут развить свою координацию, баланс и силу мышц.Новости Днепра про Улететь на Марс или поехать на

Адрес: проспект Дмитрия Яворницкого, 95Л.

Если ваши дети обожают животных, контактный зоопарк будет самым лучшим выбором. На проспекте Дмитрия Яворницкого 45 «Живая планета» предлагает посмотреть экзотических животных, которые были спасены и вылечены, также можно прикоснуться к сельскохозяйственным животным и животным-компаньонам.

Новости Днепра про Улететь на Марс или поехать на

Этот зоопарк гордится своим делом и говорит: «Мы учим детей и стремимся приучить общественность к тому, что животные нуждаются в защите и заботе».

В случае, если ваш ребенок хочет получить незабываемые эмоции и ценный опыт или попробовать себя в новой сфере и развить свои навыки, которые помогут в будущем, Днепровская детская железная дорога приглашает на обучение!
Первая детская железнодорожная станция в Украине открылась именно в Днепре и продолжает свою работу в этом году. Здесь юные железнодорожники чувствуют себя как на большой магистральной станции, получат знания по своей специальности в компьютерном, краеведческом, художественно-театральном, экологическом и моделирующем кружках.

Новости Днепра про Улететь на Марс или поехать на

Ранее мы писали о том, как более 50 лет назад выглядела детская железная дорога в парке Глобы в Днепре и рассказали ее историю.
Железная дорога устраивает регулярные экскурсии и поездки по протяженности 1 километр 600 метров. Летом совершаются поездки учащихся на другие детские железные дороги Украины. Проводятся разнообразные экскурсии в депо, станции и другие железнодорожные объекты.
Адрес: пр. Дмитрия Яворницкого, 95, центральный городской парк имени Лазаря Глобы.

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