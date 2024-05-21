ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, а Кабинет министров выпустил новое Постановление, которым регулируется порядок бронирования военнообязанных сотрудников во время мобилизации на различных предприятиях.

Журналисты dnepr.info собрали подборку вакансий, где потенциальным сотрудникам предлагают не только зарплату, социальный пакет, но и указывают на возможность бронирования.

Слесарь-механик в Днепре может заработать за месяц не только от 23 до 27,5 тыс грн, но и получить бронь, если он является военнообязанным. От соискателя требуется иметь навыки работы с ручным инструментов и не иметь вредных привычек. Работать нужно будет полный рабочий день.

Грузчик в Днепре также может получить бронь от предприятия и зарабатывать за месяц от 17 до 22 тыс грн. Работать нужно будет в режиме 2\2, предприятие предоставляет жилье, питание, развозку сотрудников и медицинскую страховку. Сотруднику на этой должности необходимо будет не только загружать и выгружать посылки, но и проверять целостность груза, сортировать отправки по направлениям, сканировать груз и размещать его согласно стандартам компании.

Продавец-кассир в супермаркете также может получить бронь и будет при этом зарабатывать от 14,3 до 15,3 тыс грн в месяц. Если нет опыта – всему готовы обучить на месте, главное чтобы потенциальный сотрудник не боялся физической нагрузки, был внимательным, стрессоустойчивым. В его обязанности будет входить прием товара, перемещение его со склада в торговый зал, поддержание порядка в торговом зале, обслуживание посетителей за кассой, проверка соответствия ценников.

Экспедитор на предприятии может зарабатывать от 17 до 18 тыс грн в месяц и иметь бронь от мобилизации. В его обязанности будет входить выгрузка молочной продукции в торговую точку. От соискателя требуется коммуникабельность, честность, порядочность.

Оператор ПК в логистической компании может зарабатывать 12 тыс грн в месяц и иметь бронь от предприятия. От будущего сотрудника требуется внимательность, ответственность. Он должен будет проверять документы, предоставленные водителем, регистрировать авто в базе и запускать их на территорию. График работы день-ночь 2\2.

Водитель на самосвал в Днепре может зарабатывать от 45 до 55 тыс грн и при этом иметь бронь при мобилизации. От соискателя требуется опыт работы 2 года. Уровень зарплаты зависит от количества ходок и перевезенного груза. В обязанности входит вывоз грунта на самосвале, перевозка стройматериалов. Работать нужно будет в городе и пригороде.

Обрубщик изделий из металла может заработать за месяц от 25 до 45 тыс грн. Предприятие предоставляет бронь при необходимости. От будущего сотрудника требуется умение пользоваться большими и маленькими болгарками, хорошая физическая форма. График работы – посменный.

20 тыс грн в месяц обещают контент-мейкеру в месяц и если есть необходимость – бронирование. От соискателя требуется опыт работы в создании креативного контента для соцсетей, коммуникативные навыки, опыт работы в написании публикаций и новостей. Нужно будет создавать контент для соцсетей, поддерживать позитивный имидж компании, придумывать и реализовывать идеи для фото.

Помощник по хозяйству в медицинский центр кроме бронирования может зарабатывать еще и от 15 до 30 тыс грн в месяц. На должности нужно будет проводить регулярный осмотр помещений на соответствие требованиям эксплуатации, своевременно выявлять и устранять неисправности, составлять отчетность на ремонтные работы. Желателен опыт в столярном, монтажном деле и ремонте сантехники, навыки работы с дрелью.

Оператор на производство на маслоэкстракционном предприятии может зарабатывать от 18 до 25 тыс грн в месяц. При необходимости ему предоставят бронь. От сотрудника требуется управление технологическим процессом, отслеживание показателей приборов и датчиков. Работать нужно будет в режиме 2/2.

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