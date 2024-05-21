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ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

Сегодня 13:11
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В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, а Кабинет министров выпустил новое Постановление, которым регулируется порядок бронирования военнообязанных сотрудников во время мобилизации на различных предприятиях.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

Журналисты dnepr.info собрали подборку вакансий, где потенциальным сотрудникам предлагают не только зарплату, социальный пакет, но и указывают на возможность бронирования.

Слесарь-механик в Днепре может заработать за месяц не только от 23 до 27,5 тыс грн,  но и получить бронь, если он является военнообязанным. От соискателя требуется иметь навыки работы с ручным инструментов и не иметь вредных привычек. Работать нужно будет полный рабочий день.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

Грузчик в Днепре также может получить бронь от предприятия и зарабатывать за месяц от 17 до 22 тыс грн. Работать нужно будет в режиме 2\2, предприятие предоставляет жилье, питание, развозку сотрудников и медицинскую страховку. Сотруднику на этой должности необходимо будет не только загружать и выгружать посылки, но и проверять целостность груза, сортировать отправки по направлениям, сканировать груз и размещать его согласно стандартам компании.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

Продавец-кассир в супермаркете также может получить бронь и будет при этом зарабатывать от 14,3 до 15,3 тыс грн в месяц. Если нет опыта – всему готовы обучить на месте, главное чтобы потенциальный сотрудник не боялся физической нагрузки, был внимательным, стрессоустойчивым. В его обязанности будет входить прием товара, перемещение его со склада в торговый зал, поддержание порядка в торговом зале, обслуживание посетителей за кассой, проверка соответствия ценников.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

Экспедитор на предприятии может зарабатывать от 17 до 18 тыс грн в месяц и иметь бронь от мобилизации. В его обязанности будет входить выгрузка молочной продукции в торговую точку. От соискателя требуется коммуникабельность, честность, порядочность.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

Оператор ПК в логистической компании может зарабатывать 12 тыс грн в месяц и иметь бронь от предприятия. От будущего сотрудника требуется внимательность, ответственность. Он должен будет проверять документы, предоставленные водителем, регистрировать авто в базе и запускать их на территорию. График работы день-ночь 2\2.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

Водитель на самосвал в Днепре может зарабатывать от 45 до 55 тыс грн и при этом иметь бронь при мобилизации. От соискателя требуется опыт работы 2 года. Уровень зарплаты зависит от количества ходок и перевезенного груза. В обязанности входит вывоз грунта на самосвале, перевозка стройматериалов. Работать нужно будет в городе и пригороде.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

Обрубщик изделий из металла может заработать за месяц от 25 до 45 тыс грн. Предприятие предоставляет бронь при необходимости. От будущего сотрудника требуется умение пользоваться большими и маленькими болгарками, хорошая физическая форма. График работы – посменный.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

20 тыс грн в месяц обещают контент-мейкеру в месяц и если есть необходимость – бронирование. От соискателя требуется опыт работы в создании креативного контента для соцсетей, коммуникативные навыки, опыт работы в написании публикаций и новостей. Нужно будет создавать контент для соцсетей, поддерживать позитивный имидж компании, придумывать и реализовывать идеи для фото.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

Помощник по хозяйству в медицинский центр кроме бронирования может зарабатывать еще и от 15 до 30 тыс грн в месяц. На должности нужно будет проводить регулярный осмотр помещений на соответствие требованиям эксплуатации, своевременно выявлять и устранять неисправности, составлять отчетность на ремонтные работы. Желателен опыт в столярном, монтажном деле и ремонте сантехники, навыки работы с дрелью.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

Оператор на производство на маслоэкстракционном предприятии может зарабатывать от 18 до 25 тыс грн в месяц. При необходимости ему предоставят бронь. От сотрудника требуется управление технологическим процессом, отслеживание показателей приборов и датчиков. Работать нужно будет в режиме 2/2.

Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: перечень

 

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Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: переченьУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают бронь: переченьРусский

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