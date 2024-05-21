Вместо воды густой лес: как выглядит Каховское водохранилище сейчас

На территории, где находилось Каховское водохранилище, образовался густой лес.

Бывшее Каховское водохранилище покрыто ракушками и разной растительностью. 150 га занимает водяной щавель, каркас западный и ива высотой в 2,5-3 метра. Флора прорастает благодаря насекомым и щелям на дне водоема.

Об этом рассказал эколог Вадим Манюк, сообщает «Суспільне».

«Совершенно ожидаемо было, что именно ива займет такие позиции в плавнях. То есть она всегда по рекам, по речным долинам, вдоль водоемов первой расселяется на песчаных мелях, на косах. Соответственно дно Каховского моря в первый год после разрушения плотины стало огромной такой песчаной косой. .Это просто идеальные условия для прорастания ивы. Поражает то, сколько семян, ведь за один сезон хватило, чтобы засеять весь Великий Луг.

По его словам, впоследствии на Каховском водохранилище начнется процесс саморазжижения и на 10 метров останется одно дерево. Затем из-за сухости земли исчезнет и водяной щавель.

Напомним, 6 июня 2023 года российские войска изнутри взорвали конструкции Каховской ГЭС в Херсонской области. Это привело к затоплению 80 населенных пунктов, расположенных ниже по течению на берегах Днепра. После разрушения Каховской ГЭС обмелело Каховское водохранилище.

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