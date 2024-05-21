У Кривому Розі 2-річний хлопчик вдихнув шматок хліба

У Кривому Розі на Дніпропетровщині дитина вдихнула крихту хліба.

У понеділок, 21 травня, під час патрулювання в Покровському районі на вулиці Ракітіна, інспектори зупинили автомобіль ВАЗ. З авто вибігла стурбована жінка та попросила про допомогу.

Мама розповіла, що її 2-річний син вдихнув шматок їжі, а саме крихту хліба. Через це малюк не міг нормально дихати. Жінка попросила, аби патрульні супроводили до лікарні автівку з дитиною.

Не гаючи ні хвилини, патрульні увімкнули проблискові маячки на службовому транспорті та допомогли доставити дитину до міської клінічної лікарні №8. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.

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