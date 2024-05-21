Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі 2-річний хлопчик вдихнув шматок хліба

Сьогодні 20:03
просмотров

У Кривому Розі на Дніпропетровщині дитина вдихнула крихту хліба.

Новости Днепра про У Кривому Розі 2-річний хлопчик вдихнув шматок хліба

У понеділок, 21 травня, під час патрулювання в Покровському районі на вулиці Ракітіна, інспектори зупинили автомобіль ВАЗ. З авто вибігла стурбована жінка та попросила про допомогу.

Мама розповіла, що її 2-річний син вдихнув шматок їжі, а саме крихту хліба. Через це малюк не міг нормально дихати. Жінка попросила, аби патрульні супроводили до лікарні автівку з дитиною.

Не гаючи ні хвилини, патрульні увімкнули проблискові маячки на службовому транспорті та допомогли доставити дитину до міської клінічної лікарні №8. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.
 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі 2-річний хлопчик вдихнув шматок хлібаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Біля пам’ятника Шевченка у Дніпрі висадять лаванду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:30
    Біля пам’ятника Шевченка у Дніпрі висадять лаванду

    Територію біля пам'ятника Шевченку на Монастирському острові причепурять.

    У Дніпрі 22 травня вимикатимуть світло, але не на весь день: яким буде графік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:48
    У Дніпрі 22 травня вимикатимуть світло, але не на весь день: яким буде графік

    У Дніпрі та області 22 травня знову діятимуть графіки погодинного…

    На Дніпропетровщині зафіксували кількаметровий торнадо (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:11
    На Дніпропетровщині зафіксували кількаметровий торнадо (ВІДЕО)

    У Дніпропетровській області бачили торнадо.

    У Дніпрі чоловік раптово вдарив жінку по голові та побіг до вокзалу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:41
    У Дніпрі чоловік раптово вдарив жінку по голові та побіг до вокзалу

    У мережі шириться відео, на якому видно швидку та поліцію.

    Наверх