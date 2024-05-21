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  • Смертельна ДТП на трасі Дніпро – Кривий Ріг: треба допомога у встановленні особи загиблої жінки

Смертельна ДТП на трасі Дніпро – Кривий Ріг: треба допомога у встановленні особи загиблої жінки

Сьогодні 21:54
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ДТП трапилася два місяці тому на трасі Дніпро - Кривий Ріг.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на трасі Дніпро - Кривий Ріг: треба допомога у встановленні особи загиблої жінки

Правоохоронці просять про допомогу свідків.

Як інформує ГУНП в Дніпропетровській області, 24 березня близько 20:40 на трасі неподалік села Миколаївка Дніпровського району збили жінку-пішохода. Постраждала померла на місці, а водій втік. 

Як попередньо встановили слідчі, водій автомобіля “Opel Omega” рухався з Кривого Рогу в напрямку Дніпра. Після наїзду на жінку водій поїхав з місця ДТП.

Від отриманих травм жінка-пішохід загинула на місці пригоди. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Наразі треба допомога у встановленні особи потерпілої жінки. 

Прикмети: вік 60-65 років, повної статури, зріст 168-172,см, волосся темно-коричневе.

Була одягнена: спортивні штани темно-зелені, спортивна кофта темно-зелена, гумові чорні черевики, чорна куртка.

Прохання до свідків події звернутися до слідчого за телефоном: (096-)994-26-58, (063)-027-93-66.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на трасі Дніпро - Кривий Ріг: треба допомога у встановленні особи загиблої жінки

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Новости Днепра про Смертельна ДТП на трасі Дніпро - Кривий Ріг: треба допомога у встановленні особи загиблої жінкиУкраїнська Новости Днепра про Смертельна ДТП на трасі Дніпро - Кривий Ріг: треба допомога у встановленні особи загиблої жінкиРусский

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