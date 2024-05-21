Смертельна ДТП на трасі Дніпро – Кривий Ріг: треба допомога у встановленні особи загиблої жінки

Правоохоронці просять про допомогу свідків.
Як інформує ГУНП в Дніпропетровській області, 24 березня близько 20:40 на трасі неподалік села Миколаївка Дніпровського району збили жінку-пішохода. Постраждала померла на місці, а водій втік.
Як попередньо встановили слідчі, водій автомобіля “Opel Omega” рухався з Кривого Рогу в напрямку Дніпра. Після наїзду на жінку водій поїхав з місця ДТП.
Від отриманих травм жінка-пішохід загинула на місці пригоди. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Наразі треба допомога у встановленні особи потерпілої жінки.
Прикмети: вік 60-65 років, повної статури, зріст 168-172,см, волосся темно-коричневе.
Була одягнена: спортивні штани темно-зелені, спортивна кофта темно-зелена, гумові чорні черевики, чорна куртка.
Прохання до свідків події звернутися до слідчого за телефоном: (096-)994-26-58, (063)-027-93-66.
Читайте також:
Автор:
На Харківщині загинув солдат з Дніпропетровщини.
У Дніпровському районі горів дерев'яний будинок.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині дитина вдихнула крихту хліба.
Територію біля пам'ятника Шевченку на Монастирському острові причепурять.