Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту

Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту

Сьогодні 14:26
просмотров

Для зручності передачі показань лічильника, оплати рахунків та контролю споживання газу мешканці Дніпра можуть створити власний кабінет споживача на офіційному сайті постачальника газу. Також показання можна передавати через чат-боти у різних месенджерах.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту

Журналісти dnepr.info дізналися, як створити особистий кабінет споживача на сайті «Нафтогаз України», а також як зробити так, щоб чат-бот допомагав передавати свідчення лічильника у потрібний час.

Без реєстрації

Швидко передати покази газового лічильника можна без реєстрації в особистому кабінеті або без допомоги чат-ботів, а просто за номером особового рахунку. Зробити це можна на сайті «Нафтогазу»  у розділі «Внесення показників». Для передачі показань необхідно ввести номер особистого рахунку споживача та перші три літери прізвища власника рахунку, тобто того, на кого оформлено житло.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту

Особистий кабінет

Для реєстрації особистого кабінету на сайті ГК «Нафтогаз України» необхідно натиснути на опцію «Особистий кабінет» та «зареєструвати» після чого ввести номер особового рахунку – він має складатися із 9 цифр. Знайти його можна на паперовій платіжці у верхньому лівому кутку, або подивитися на електронній квитанції.

Далі необхідно вказати адресу електронної пошти та перші три літери власника рахунку, тобто власника житла. Після – погодитися на обробку даних, придумати пароль або логін, а також вказати номер мобільного телефону – на номер прийде код, який є завершенням процесу верифікації користувача та закінченням реєстрації – після введення коду, що прийшов на номер, процедуру створення особистого кабінету буде завершено.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту

Через чат-бот

Передавати покази можна також через чат-бот компанії. Також за його допомогою можна сформувати та сплатити рахунок, дізнатися про стан рахунку, отримати онлайн-послуги, консультацію.

Для реєстрації в чат-боті необхідно ввести номер особового рахунку, перші три літери прізвища його власника. Процедура по суті нічим не відрізняється від реєстрації в особистому кабінеті з тією лише різницею, що не потрібно вигадувати пароль, логін і проходити верифікацію через мобільний телефон. Великий плюс робота в тому, що коли приходить час передавати покази, а це необхідно зробити з 1 по 5 число кожного місяця він надсилає повідомлення-нагадування.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту

Надіслати покази за номером

Також мешканці Дніпра можуть передати свідчення газового лічильника оператору кол-центру за телефонами (056) 745-50-11 та (056) 78-78-104 – їх приймають з 8 ранку до 17 вечора.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-ботуУкраїнська Новости Днепра про Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-ботуРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі п’яний чоловік посеред ночі хуліганив у лікарні
Новини Дніпра
Сьогодні 14:35
У Дніпрі п’яний чоловік посеред ночі хуліганив у лікарні

У лікарні Дніпра хуліганив п'яний чоловік.

У Дніпрі на Парусі собака провалилася під кригу
Новини Дніпра
Сьогодні 13:59
У Дніпрі на Парусі собака провалилася під кригу

На Парусі намагалися врятувати собаку, яка провалилася під кригу.

У Дніпрі у тролейбусі спалахнув вогонь (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:56
У Дніпрі у тролейбусі спалахнув вогонь (ВІДЕО)

Що саме стало причиною займання - поки невідомо.

У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов’язаних
Новини Дніпра
Сьогодні 13:07
У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов’язаних

У Дніпрі створять дільниці для сповіщення військовозобов'язаних.

Наверх