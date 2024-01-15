Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту

Для зручності передачі показань лічильника, оплати рахунків та контролю споживання газу мешканці Дніпра можуть створити власний кабінет споживача на офіційному сайті постачальника газу. Також показання можна передавати через чат-боти у різних месенджерах.

Журналісти dnepr.info дізналися, як створити особистий кабінет споживача на сайті «Нафтогаз України», а також як зробити так, щоб чат-бот допомагав передавати свідчення лічильника у потрібний час.

Без реєстрації

Швидко передати покази газового лічильника можна без реєстрації в особистому кабінеті або без допомоги чат-ботів, а просто за номером особового рахунку. Зробити це можна на сайті «Нафтогазу» у розділі «Внесення показників». Для передачі показань необхідно ввести номер особистого рахунку споживача та перші три літери прізвища власника рахунку, тобто того, на кого оформлено житло.

Особистий кабінет

Для реєстрації особистого кабінету на сайті ГК «Нафтогаз України» необхідно натиснути на опцію «Особистий кабінет» та «зареєструвати» після чого ввести номер особового рахунку – він має складатися із 9 цифр. Знайти його можна на паперовій платіжці у верхньому лівому кутку, або подивитися на електронній квитанції.

Далі необхідно вказати адресу електронної пошти та перші три літери власника рахунку, тобто власника житла. Після – погодитися на обробку даних, придумати пароль або логін, а також вказати номер мобільного телефону – на номер прийде код, який є завершенням процесу верифікації користувача та закінченням реєстрації – після введення коду, що прийшов на номер, процедуру створення особистого кабінету буде завершено.

Через чат-бот

Передавати покази можна також через чат-бот компанії. Також за його допомогою можна сформувати та сплатити рахунок, дізнатися про стан рахунку, отримати онлайн-послуги, консультацію.

Для реєстрації в чат-боті необхідно ввести номер особового рахунку, перші три літери прізвища його власника. Процедура по суті нічим не відрізняється від реєстрації в особистому кабінеті з тією лише різницею, що не потрібно вигадувати пароль, логін і проходити верифікацію через мобільний телефон. Великий плюс робота в тому, що коли приходить час передавати покази, а це необхідно зробити з 1 по 5 число кожного місяця він надсилає повідомлення-нагадування.

Надіслати покази за номером

Також мешканці Дніпра можуть передати свідчення газового лічильника оператору кол-центру за телефонами (056) 745-50-11 та (056) 78-78-104 – їх приймають з 8 ранку до 17 вечора.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: