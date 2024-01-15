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Скільки у Дніпрі можна заробити на культових іграшках 1990-х років: тамагочі коштує шалених грошей

Сьогодні 12:43
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У багатьох жителів Дніпра вдома є старі іграшки, популярні у 1990-х роках. Зазвичай вони валяються у дальньому ящику на антресолях, у них давно ніхто не грає, і вони просто займють місце. Але виявляється, на старих іграшках можна заробити. Ціна – залежить від стану та самої іграшки.

Новости Днепра про Скільки у Дніпрі можна заробити на культових іграшках 1990-х років: тамагочі коштує шалених грошей

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-5 найпопулярніших іграшок у 1990-х роках та дізналися, скільки сьогодні можна виручити за використану раритетну річ.

Найдорожчою використаною іграшкою з 1990-х сьогодні є тамагочі. Випущена понад 20 років тому іграшка у робочому стані сьогодні оцінюється її власниками у суму від 500 до 700 грн. Для порівняння, новий тамагочі можна купити за ціною від 150 грн.

Новости Днепра про Скільки у Дніпрі можна заробити на культових іграшках 1990-х років: тамагочі коштує шалених грошей

На другому місці – тетріс. Виручити за нього можна до 200 грн, залежно від стану іграшки. Рівно стільки за тетріс просять на інтернет-майданчиках для продажу мешканці Дніпра. Нова іграшка аналогічного профілю, але іншого дизайну коштує 250 грн.

Новости Днепра про Скільки у Дніпрі можна заробити на культових іграшках 1990-х років: тамагочі коштує шалених грошей

Ще одна мрія дітей 1990-х – іграшка йо-йо. За неї можна отримати від 100 до 200 грн. Середня ціна за якою її продають в інтернеті – 150 грн.

Новости Днепра про Скільки у Дніпрі можна заробити на культових іграшках 1990-х років: тамагочі коштує шалених грошей

Ще одна культова іграшка 1990-х років – пружинка-слинки. Знайти її в стані не вдалося, але як виявилося, її досі випускають. Правда сучасна слинка відрізняється від тієї, що була раніше – і квітів менше і розмір її теж менше. Купити новий можна за ціною від 50 грн.

Новости Днепра про Скільки у Дніпрі можна заробити на культових іграшках 1990-х років: тамагочі коштує шалених грошей

На останньому місці у нашій добірці іграшка під назвою «Водні каблучки». Суть її була в тому, що гравець повинен був нанизати всі обручки на спеціальні штирі за допомогою двох кнопок. Гравець натискав на кнопки і за допомогою сили води кільця піднімалися вгору та опускалися на штирі. Знайти таку з 1990-х на майданчику інтернет-продажів не вдалося, натомість вдалося знайти її сучасного «собрата». Коштує іграшка 40 грн.

Новости Днепра про Скільки у Дніпрі можна заробити на культових іграшках 1990-х років: тамагочі коштує шалених грошей

 

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Новости Днепра про Скільки у Дніпрі можна заробити на культових іграшках 1990-х років: тамагочі коштує шалених грошейУкраїнська Новости Днепра про Скільки у Дніпрі можна заробити на культових іграшках 1990-х років: тамагочі коштує шалених грошейРусский

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