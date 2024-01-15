Куди скаржитися мешканцю Дніпра, якщо відмовили у безкоштовних медичних послугах: алгоритм дій

Частина медичних послуг у лікарнях та амбулаторіях Дніпра є безкоштовними – це консультації лікаря, аналізи, обстеження, реабілітація та лікування недуг. Все це оплачується із державного бюджету через Національну службу здоров'я України. Будь-яка лікарня – приватна чи комунальна за наявності необхідного обладнання та фахівців може укласти договір з НСЗУ та за прийом та лікування пацієнтів отримувати гроші з бюджету. При цьому, з пацієнтів лікарі не мають права вимагати оплати послуг, які вже оплачені НСЗУ.

Що робити, якщо порушуються права пацієнтів та лікарі відмовляють йому у наданні безкоштовних послуг – розбиралися журналісти dnepr.info.

Зазначимо, що безкоштовні обстеження та аналізи можливі лише за наявності направлення від сімейного лікаря чи профільного фахівця. В інших випадках за їх проведення пацієнтові доведеться заплатити зі своєї кишені.

Якщо ж є направлення від лікаря, а у пацієнта все одно вимагають оплати послуги, то перше, що потрібно зробити – це звернутися до керівництва лікарні або амбулаторії за роз’ясненнями. Якщо спілкування не дало потрібного результату – пацієнту не пояснили, з яких причин з нього вимагають гроші, то потрібно звернутися або до власника закладу охорони здоров’я – відповідного органу місцевої влади, або подати скаргу до НСЗУ.

Куди подавати скаргу

Термін розгляду скарги – 30 робочих днів. Звернутися в НСЗУ можна через електронну форму на сайті. Також можна звернутись зі скаргою на пошту НСЗУ [email protected].

Що має бути у скарзі

У заяві-скарзі необхідно вказати повні дані пацієнта, його дату народження, дату, коли відмовили в отриманні послуги. Також потрібно написати правильну назву лікарні та за можливості надати код ЄДРПОУ.

У заяві слід позначити і повне ім’я та посаду лікаря, який вимагав оплату за медичні послуги, ліки чи матеріали або взагалі відмовився надати медичну послугу, а також описати деталі ситуації, що склалася.

Якщо скаргу пише не сам пацієнт, а його родич – то необхідно писати заяву від третьої особи та надати документи, що підтверджують право заявника представляти інтереси іншої людини.

Які послуги безкоштовні

НСЗУ у жовтні 2023 року презентувала Гід за Програмою медичних гарантій для пацієнтів. Він доступний в електронному форматі, його можна завантажити в телефон та у випадках звернення за медичною допомогою – підглянути інформацію про те, платна послуга чи ні. У Гіді описані різні пакети медичних послуг, які послуги можна отримати у лікаря первинної допомоги, які послуги безкоштовні для дітей, які обов’язкові аналізи потрібно здавати жінкам та чоловікам, а також рецепт на які препарати можна отримати за програмою «Доступні ліки». Детально подивитися та завантажити Гід можна тут.

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