Чому жителям Дніпра можуть не зарахувати частину пенсійного стажу: ТОП-6 причин і що робити

Одним із головних факторів при розрахунку пенсії є страховий стаж. Нараховують його працюючому громадянину лише якщо він отримує «офіційну» зарплату, а роботодавець сплачує за нього податки до Пенсійного фонду України. Якщо кошти не були сплачені – цей період не враховується.

Журналісти dnepr.info дізналися, які ще є основні причини, чому стаж можуть не зарахувати.

Чому можуть не зарахувати

Так, якщо підприємство, де працював майбутній пенсіонер, стало банкрутом і при цьому у нього були списані всі борги, частина страхового стажу співробітника може бути втрачена.

Аналогічна ситуація може виникнути, якщо організація, де працював працівник, має борги перед ПФУ через несплату страхових внесків.

Не зарахують стаж, якщо роботодавець не сплатив Єдиний соціальний внесок повністю або частково, або сплатив, але в системі стався збій, оплата не була зарахована або роботодавець помилково переказав гроші на чужий рахунок, а не на рахунок співробітника.

Громадянин України працював за кордоном, працював там офіційно, але документально підтвердити свою діяльність і сплату податків не може. Наприклад, Пенсійний фонд іноземної країни не надсилає необхідні документи або між країнами немає міжнародної угоди про пропорційне пенсійне забезпечення.

Які документи підтверджують страховий стаж

Головний документ, що підтверджує страховий стаж, – трудова книжка. Якщо в ній немає необхідних даних, їх можуть замінити письмові документи, видані за місцем роботи. Це може бути витяг з наказу підприємства про призначення співробітника, відомості про видачу заробітної плати, трудові договори та будь-які інші довідки, де є інформація про строки та періоди трудової діяльності працівника. Якщо неможливо отримати необхідні документи в архіві установи, підтвердженням роботи людини на підприємстві можуть стати свідчення свідків – співробітників цього підприємства. У такому разі необхідне показання двох і більше людей.

Для підтвердження стажу, отриманого за кордоном, необхідно надати легалізовані офіційні документи іншої країни.

Як перевірити страховий стаж у 2024 році

Дізнатися про точну кількість років страхового стажу можна, звернувшись до відділення ПФУ або відвідавши особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Але для первинної реєстрації на сайті необхідно прийти до відділення ПФУ та подати заяву на реєстрацію на порталі. Після заповнення заяви буде видано «реєстраційний код», за допомогою якого і можна буде зареєструватися на сайті. Або ж зареєструватися на сайті ПФУ можна за допомогою електронного підпису або через BankID

Скільки потрібно страхового стажу для виходу на пенсію у 2024 році

Для виходу на пенсію у 2024 році у 60 років жителям України необхідно мати 31 рік страхового стажу. Ті, у кого його немає, можуть вийти на пенсію у 63 роки за наявності не менше 21 року страхового стажу. Якщо офіційного стажу від 15 до 20 років вийти на пенсію можна буде лише після досягнення 65 років. Ті, кому бракує страхового стажу, можуть його докупити. Як це зробити – можна почитати тут.

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