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Синоптики розповіли, якою буде погода у Дніпрі на початку травня та на Великдень

Сьогодні 20:17
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Початок травня буде доволі теплим.

Новости Днепра про Синоптики розповіли, якою буде погода у Дніпрі на початку травня та на Великдень

Очікується, що перший день травня в Україні буде чудовим: ні хмаринки на небі, щедре сонце та довгоочікуване тепло. Температура повітря вдень подекуди підніметься до +25 градусів, даруючи справжню весняну спеку. Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

1 травня в Україні очікується тепла погода без істотних перепадів температур. Вночі стовпчик термометра триматиметься в межах +8…+10°C, небо буде частково хмарним. Вдень повітря прогріється до +21…+25°C, на узбережжях морів трохи прохолодніше – +17…+19°C. Опади не передбачаються.

Вітер східних напрямків, помірний, на заході та півдні місцями сильні пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Дніпрі травень також дебютує сонцем і теплом, у місті буде без опадів та +25 градуси.

На Великдень в Україні очікується тепла погода, проте саме 5-го травня, в неділю, пройдуть дощі з грозами на заході, півночі України, а в другій половині дня і в центральних областях.

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Новости Днепра про Синоптики розповіли, якою буде погода у Дніпрі на початку травня та на ВеликденьУкраїнська

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