Синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре в начале мая и на Пасху

Начало мая будет достаточно теплым.

Ожидается, что первый день мая в Украине будет отличным: ни облака на небе, щедрое солнце и долгожданное тепло. Температура воздуха днем ​​иногда поднимется до +25 градусов, даря настоящую весеннюю жару. Об этом информирует синоптика Наталья Диденко.

1 мая в Украине ожидается теплая погода без перепадов температур. Ночью столбик термометра будет держаться в пределах +8…+10°C, небо будет частично облачным. Днем воздух прогреется до +21…+25°C, на побережьях морей прохладнее – +17…+19°C. Осадки не предполагаются.

Ветер восточных направлений умеренный, на западе и юге местами сильные порывы до 15-20 метров в секунду.

В Днепре май также дебютирует солнцем и теплом, в городе без осадков и +25 градусов.

На Пасху в Украине ожидается теплая погода, однако именно 5 мая, в воскресенье, пройдут дожди с грозами на западе, севере Украины, а во второй половине дня и в центральных областях.

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