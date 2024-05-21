На Днепропетровщине в мае зафиксировали аномальную погоду

В этом месяце Днепропетровская область часто видела ливни, а количество осадков составило 1-10 мм. Также мы писали о том, что в Днепре и области предупредили о резком ухудшении погоды.

Ветер во второй декаде мая был умеренный до сильного 11-14 м/с.

Средняя декадная температура по области 13-14 тепла. Максимальная температура воздуха 25-27 ° тепла, поверхность почвы в это время нагревалась до 52-64 ° тепла. Минимальная температура 1-5° тепла. Местами отмечались заморозки интенсивностью минус 0-1°, — сообщил РЦГМ.

Сообщается, что на территории Днепропетровской области в этом месяце погода была аномально холодная.

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