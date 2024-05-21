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  • Житель Каменского попытался продать полиции боеприпасы, найденные на свалке

Житель Каменского попытался продать полиции боеприпасы, найденные на свалке

Сегодня 16:21
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В Каменском судили мужчину, который пытался продать полицейским патроны.

Новости Днепра про Житель Каменского попытался продать полиции боеприпасы, найденные на свалке

В Каменском мужчина нашел патроны и взрывчатку, а когда ему не хватило денег, решил продать свою находку.

Об этом говорится в приговоре Баглийского районного суда г. Днепродзержинска (название не декоммунизировано) обнародованном в Едином реестре судебных решений.

В материалах следствия отмечено, что в марте 2023 года на улице Богдана Хмельницкого возле общежития каменчанин нашел гранаты. 150 патронов и тротиловая шашка лежали за мусорными баками.

Оружие мужчина забрал к себе домой. Впоследствии каменчанин решил продать взрывоопасные предметы за 9 000 гривен. Купить патроны согласился знакомый осужденного, которому он раньше говорил о своей находке.

Однако мужчина не ожидал, что знакомый сдаст его правоохранителям. Когда сделка состоялась, полицейские задержали продавца.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

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