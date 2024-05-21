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  • В Днепре можно бесплатно вакцинировать и чипировать домашних животных: где и что для этого нужно

В Днепре можно бесплатно вакцинировать и чипировать домашних животных: где и что для этого нужно

Сегодня 16:50
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В Украине запустили программу "Лапки в безопасности", благодаря которой можно бесплатно вакцинировать и чипировать домашнего питомца. Такие услуги предоставляются и в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре можно бесплатно вакцинировать и чипировать домашних животных: где и что для этого нужно

Вакцинировать и чипировать животных в Днепре можно с 9 мая по 10 июня. В пакет входит прививка от бешенства и инфекции и чипирование. Это поможет уберечь кота или собаку от болезней и увеличить его шансы на возвращение в семью в случае потери.

Об этом сообщили на странице Save Pets of Ukraine в Instagram.

Новости Днепра про В Днепре можно бесплатно вакцинировать и чипировать домашних животных: где и что для этого нужно

В Днепре вакцинировать животное можно в ветклинике «Айболитная» по адресу: Бульвар Славы 28А. Врачи принимают по предварительной записи по телефону: +380680468399, +380661868356.

Ограничений количества животных от одного владельца нет. Однако в первую очередь услуги предоставляют питомцам ВПЛ. Также за 10 дней до вакцинации следует провести дегельминтизацию.

Программу для помощи животным инициировала Save Pets of Ukraine, при поддержке международного фонда защиты животных Ifawglobal и Uheart Foundation.

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Новости Днепра про В Днепре можно бесплатно вакцинировать и чипировать домашних животных: где и что для этого нужноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре можно бесплатно вакцинировать и чипировать домашних животных: где и что для этого нужноРусский

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