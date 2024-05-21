В Днепре можно бесплатно вакцинировать и чипировать домашних животных: где и что для этого нужно

Вакцинировать и чипировать животных в Днепре можно с 9 мая по 10 июня. В пакет входит прививка от бешенства и инфекции и чипирование. Это поможет уберечь кота или собаку от болезней и увеличить его шансы на возвращение в семью в случае потери.
Об этом сообщили на странице Save Pets of Ukraine в Instagram.
В Днепре вакцинировать животное можно в ветклинике «Айболитная» по адресу: Бульвар Славы 28А. Врачи принимают по предварительной записи по телефону: +380680468399, +380661868356.
Ограничений количества животных от одного владельца нет. Однако в первую очередь услуги предоставляют питомцам ВПЛ. Также за 10 дней до вакцинации следует провести дегельминтизацию.
Программу для помощи животным инициировала Save Pets of Ukraine, при поддержке международного фонда защиты животных Ifawglobal и Uheart Foundation.
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