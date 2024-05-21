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В Днепре с начала года составили 50 админпротоколов на стихийных рынках: в чем дело

Сегодня 16:24
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21 мая в Днепре КП "Днепровские активы" провели очередной рейд на стихийных рынках.

Новости Днепра про В Днепре с начала года составили 50 админпротоколов на стихийных рынках: в чем дело

В ходе него инспекторы обнаружили продавцов без необходимых документов: одному из них выписали админпротокол. Других зафиксировали впервые, потому просто предупредили о правонарушениях.

С начала 2024 года уже было выписано около 50 админпротоколов таким продавцам.

Имейте в виду! Стихийная торговля влечет штраф. Для граждан и должностных лиц – от 360 до 1360 гривен. А для субъектов предпринимательской деятельности от 750 до 1700 гривен.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области действовала преступная организация, которая подделывала документы для легализации в ЕС.

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Новости Днепра про В Днепре с начала года составили 50 админпротоколов на стихийных рынках: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с начала года составили 50 админпротоколов на стихийных рынках: в чем делоРусский

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