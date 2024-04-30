Вночі 16 квітня на озері Курячому, що розташоване на межі Індустріального та Амур-Нижньодніпровського районів Дніпра, зафіксували черговий скид невідомої речовини через напівзруйнований колектор. Люди поскаржилися на те, що біля труби, звідки тече “хімія”, був метровий шар піни.
Днями екологи міськради, ДСНС та Водної поліції разом з фахівцями з НТУ “Дніпровська політехніка” відібрали проби води, аби визначити походження речовини, яку скидають до водойми.
Перевірку та дослідження води у озері Курячому здійснили після численних звернень місцевих жителів. За допомогою спектрофотометра фахівці провели поверхневий аналіз відібраних проб.
За результатами досліджень та аналізів, основні показники забруднення води в межах норми, окрім показника PH, який виявися суттєво підвищеним. Це вказує на те, що до озера дійсно скидали речовини, які мають у своєму складу луги.
Високі показники лужності води шкодять живим організмам, які знаходяться у водному середовищі. Проби збираються дослідити фахівці Дніпровської політехніки, аби разом зі студентами їх вивчити і можливо тоді можна буде точно визначити, що саме забруднює водойму.
Читайте також:
Стало відомо, скільки справ проти людей, які ухиляються від військової…
"Музей Дитинства" у Дніпрі підтоплює нечистотами.
Вже цієї неділі православні християни відзначатимуть Великдень У магазинах Дніпра…
У Дніпрі на абрикосових деревах вже з'явилися плоди.