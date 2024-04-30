З озера Курячого взяли проби води для перевірки на хімічне забруднення.

Вночі 16 квітня на озері Курячому, що розташоване на межі Індустріального та Амур-Нижньодніпровського районів Дніпра, зафіксували черговий скид невідомої речовини через напівзруйнований колектор. Люди поскаржилися на те, що біля труби, звідки тече “хімія”, був метровий шар піни.

Днями екологи міськради, ДСНС та Водної поліції разом з фахівцями з НТУ “Дніпровська політехніка” відібрали проби води, аби визначити походження речовини, яку скидають до водойми.