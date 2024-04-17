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У Дніпрі в озеро Куряче невідомі знову скидали воду з піною (ВІДЕО)

Сьогодні 12:23
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В озеро Куряче знову скидали воду з піною.

Новости Днепра про У Дніпрі в озеро Куряче невідомі знову скидали воду з піною (ВІДЕО)

Вночі 16 квітня на озері Курячому, що розташоване на межі Індустріального та Амур-Нижньодніпровського районів Дніпра, зафіксували черговий скид невідомої речовини через напівзруйнований колектор. 

За словами місцевих, на місці скиду утворився метровий шар піни. Чоловік, який відзняв відео зазначає, що такого ще не бачив. 

16.04.2024 вночі був скид піни у озеро Куряче, – пише місцевий житель у Facebook-спільноті “Лівобережний 3”.

Проблема зі скидами в озеро Куряче існує вже не перший рік. Востаннє масштабне забруднення ставка фіксували у 2020-2021 роках. Тоді воду перевіряли державні лабораторії. 

Експерти зазначили, що вода має задовільну якість. Втім занепокоєння викликали проби відібрані поблизу чотирьох труб колектора, які впадають в ставок. У цих місцях фіксували підвищений Ph. Це може вказувати на те, що у водойму потрапляють мийні засоби. 

Понад два роки місцеві жителі не фіксували масштабних скидів у водойму. На озеро навіть повернулися птахи. Втім, схоже, у ставок знову почали зливати відходи.

Хто саме скидає невідому речовину в озеро не з’ясували і досі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в озеро Куряче невідомі знову скидали воду з піною (ВІДЕО)Українська

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