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  • В Днепре проверили воду в озере Курином, куда недавно сливали «химию»: что обнаружили

В Днепре проверили воду в озере Курином, куда недавно сливали «химию»: что обнаружили

Сегодня 19:32
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С озера Куриного взяли пробы воды для проверки на химическое загрязнение.

Новости Днепра про В Днепре проверили воду в озере Курином, куда недавно сливали

Ночью 16 апреля на озере Курячем, расположенном на границе Индустриального и Амур-Нижнеднепровского районов Днепра, зафиксировали очередной сброс неизвестного вещества из-за полуразрушенного коллектора. Люди пожаловались, что у трубы, откуда течет «химия», был метровый слой пены.

На днях экологи горсовета, ГСЧС и Водной полиции вместе со специалистами из НТУ «Днепровская политехника» отобрали пробы воды, чтобы определить происхождение сбрасываемого в водоем вещества.

Проверку и исследование воды в озере Курячем провели после многочисленных обращений местных жителей. Посредством спектрофотометра специалисты сделали поверхностный анализ отобранных проб.

По результатам исследований и анализов, основные показатели загрязнения воды в пределах нормы, кроме показателя PH, который оказался существенно повышенным. Это указывает на то, что в озеро действительно сбрасывали вещества, содержащие щелочь.

Высокие показатели щелочности воды наносят вред живым организмам, находящимся в водной среде. Пробы собираются исследовать специалисты Днепровской политехники, чтобы вместе со студентами их изучить и, возможно, тогда можно будет точно определить, что именно загрязняет водоем.

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