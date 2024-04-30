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У Дніпрі та області попередили про небезпеку на “травневі свята”

Сьогодні 22:04
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У Дніпрі та області з 1 по 3 травня очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Насуваються “травневі свята”. Через воєнний стан затяжних офіційних вихідних як раніше немає, але все одно багато хто запланував на ці дні пікніки чи виїзди на природу.

За прогнозами метеорологів, початок травня буде досить теплим. У зв’язку з цим Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології у період з 1 по 3 травня на території Дніпра та області оголошено попередження про стихійні метеорологічні явища: по території Дніпропетровській області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Тож якщо надумаєте розпалити багаття десь на природі, будьте уважні з вогнем. 

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