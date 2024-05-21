Полетіти на Марс чи поїхати на “Живу планету”: топ-5 місць для розваг та розвитку дітей у Дніпрі

Коли дитячі майданчики вже набридли, а ігри на телефоні чи комп’ютері не вважаються найкращою розвагою, батькам доводиться шукати місця, де їхні діти зможуть не лише розважатися, а й розвиватися. Журналісти dnepr.info склали список різноманітних місць, які допоможуть у досягненні цієї мети.

Для маленьких вчених пропонуємо відвідати музей науки «Удивляндія». Тут ваші діти отримають не тільки приємні емоції, але й знання. У стінах музею можна побачити та торкнутися інтерактивних експонатів того чи іншого закону математики, біології або фізики. За допомогою цього діти у ранньому віці зрозуміють їх дію, а екскурсоводи пояснять їм принципи виникнення природних явищ або ж механізми дії оптичних ілюзій.

Ціна квитків:

– 1 квиток – 240 грн;

– 2 квитки – 230 грн;

– 3 квитки та більше – 220 грн/ос.

Також діє пільгова вартість для переселенців – 210 грн\ос.

Наразі музей працює щосуботи та неділі з 10:00 до 20:30. Завдяки циклічним екскурсіям приєднатися до них можна у будь-який момент.

Знаходиться за адресою: вулиця Шмідта 2/3. Вхід на другому поверсі на території критого ринку в окремому приміщенні.

Для любителів космонавтики та мультиків у нашому місті є планетарій, в якому діти можуть отримати позитивні емоції під час дослідження гравітації на різних космічних об’єктах, проходження цікавих квестів, створення рельєфу власної планети, а також від перегляду мультфільмів у Зоряній залі.

Вартість за вхід становить 200 гривень.

Для вимушених переселенців у планетарії діють безкоштовні сеанси.

Адреса: Крутогірний узвіз, 10.

Для активних діток та любителів пригод мотузковий парк Terra Nova у Дніпрі є ідеальним місцем для дозвілля. «Дитячий» маршрут у парку безлімітний, має безліч драбинок та лабіринтів. Тут маленькі бешкетники зможуть розвинути свою координацію, баланс та силу м’язів.

Адреса: проспект Дмитра Яворницького, 95Л.

Якщо ваші діти обожнюють тварин, контактний зоопарк буде найращим вибором. На проспекті Дмитра Яворницького 45 «Жива планета» пропонує подивитися на екзотичних тварин, які були врятовані та вилікувані, також можна доторкнутися до сільськогосподарських тварин та тварин-компаньйонів.

Цей зоопарк пишається своєю справою та каже: «Ми вчимо дітей і прагнемо привчити громадськість до того, що тварини потребують захисту та піклування».

У разі, якщо ваша дитина хоче отримати незабутні емоції та цінний досвід або ж спробувати себе у новій сфері та розвинути свої навички, які допоможуть у майбутньому, Дніпровська дитяча залізна дорога запрошує на навчання!

Перша дитяча залізнична станція в Україні відкрилася саме в Дніпрі та продовжує свою роботу й цього року. Тут юні залізничники відчувають себе як на великій магістральній станції, отримають знання зі своєї спеціальності у комп’ютерному, краєзнавчому, художньо-театральному, екологічному та моделюючому гуртках.

Раніше ми писали про те, як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі та розповіли її історію.

Залізниця влаштовує регулярні екскурсії та поїздки шляхом протяжністю 1 кілометр 600 метрів. Влітку здійснюються поїздки учнів на інші дитячі залізниці України. Проводяться різноманітні екскурсії до депо, станцій та інших залізничних об’єктів.

Адреса: пр. Дмитра Яворницького, 95, центральний міський парк імені Лазаря Глоби.

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