Як виглядають кам’яні баби, які привезли до Дніпра з фронту

Зараз у музеї Дніпра зберігається 7 кам’яних половецьких баб. Три з них нещодавно евакуювали з селища на Донеччині. Одну зі статуй пошкодили російські снаряди, інші також понівечені та в зелених біозараженнях. Якщо їх не відреставрувати, то вони почнуть осипатися.
Про це розповів працівник музею Дмитро Коваленко, повідомляє “Суспільне”.
“В однієї половецької баби — немає верхньої частини, в іншої — половини тіла. В третьої — голова у формі м’яча. Вони потребують реставрації”, – зазначив Дмитро Коваленко.
Спочатку статуї очищають від бруду. Потім відновлюють місця сколів, одатково проводять біообробку та гідрофілізацію.
Наразі відреставрувати ці статуї неможливо, адже в заклад, де зберігалися дані про пам’ятки, влучив російський снаряд.
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