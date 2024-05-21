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Як виглядають кам’яні баби, які привезли до Дніпра з фронту

Сьогодні 15:53
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У одному з музеїв Дніпра планують відновити три кам’яні баби, які привезли сюди з Донецької області.

Новости Днепра про Як виглядають кам’яні баби, які привезли до Дніпра з фронту

Зараз у музеї Дніпра зберігається 7 кам’яних половецьких баб. Три з них нещодавно евакуювали з селища на Донеччині. Одну зі статуй пошкодили російські снаряди, інші також понівечені та в зелених біозараженнях. Якщо їх не відреставрувати, то вони почнуть осипатися.

Про це розповів працівник музею Дмитро Коваленко, повідомляє “Суспільне”.

“В однієї половецької баби — немає верхньої частини, в іншої — половини тіла. В третьої — голова у формі м’яча. Вони потребують реставрації”, – зазначив Дмитро Коваленко.

Спочатку статуї очищають від бруду. Потім відновлюють місця сколів, одатково проводять біообробку та гідрофілізацію.

Наразі відреставрувати ці статуї неможливо, адже в заклад, де зберігалися дані про пам’ятки, влучив російський снаряд.

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Новости Днепра про Як виглядають кам’яні баби, які привезли до Дніпра з фронтуУкраїнська Новости Днепра про Як виглядають кам’яні баби, які привезли до Дніпра з фронтуРусский

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