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Гроза та вітер: у Дніпрі та області попередили про різке погіршення погоди

Сьогодні 15:20
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У Дніпрі та області 21 травня очікується погіршення погодних умов.
Новости Днепра про Гроза та вітер: у Дніпрі та області попередили про різке погіршення погоди

фото ілюстративне

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 травня по місту Дніпро та Дніпропетровської області очікується гроза. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
 
Сильний вітер, гроза і дощ можуть розпочатися вже найближчим часом. Пориви південно-західного вітру можуть сягнути 15-20 м/с. 
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли до Дніпра завітає “африканська” спека.
 

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Новости Днепра про Гроза та вітер: у Дніпрі та області попередили про різке погіршення погодиУкраїнська

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