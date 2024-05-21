Сайт Дніпра Новини Гроза та вітер: у Дніпрі та області попередили про різке погіршення погоди Гроза та вітер: у Дніпрі та області попередили про різке погіршення погоди
У Дніпрі та області 21 травня очікується погіршення погодних умов.
фото ілюстративне
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні та стихійні метеорологічні явища
У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 травня по місту Дніпро та Дніпропетровської області очікується гроза. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Сильний вітер, гроза і дощ можуть розпочатися вже найближчим часом. Пориви південно-західного вітру можуть сягнути 15-20 м/с.
Нагадаємо, раніше ми
повідомляли,
коли до Дніпра завітає “африканська” спека.
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Автор:
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