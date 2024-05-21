Гроза та вітер: у Дніпрі та області попередили про різке погіршення погоди

У Дніпрі та області 21 травня очікується погіршення погодних умов.

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 травня по місту Дніпро та Дніпропетровської області очікується гроза. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Сильний вітер, гроза і дощ можуть розпочатися вже найближчим часом. Пориви південно-західного вітру можуть сягнути 15-20 м/с.