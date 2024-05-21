Замість води густий ліс: який вигляд має Каховське водосховище зараз

На території, де було Каховське водосховище, утворився густий ліс.

Колишнє Каховське водосховище вкрито мушлями та різною рослинністю. 150 га займає водяний щавель, каркас західний та верба висотою у 2,5 — 3 метри. Флора проростає завдяки комахам та шпаринам на дні водойми.

Про це розповів еколог Вадим Манюк, повідомляє “Суспільне”.

“Абсолютно очікувано було, що саме верба займе такі позиції в плавнях. Тобто вона завжди по річках, по річкових долинах, вздовж водойм першою розселяється на піщаних мілинах, на косах. Відповідно дно Каховського моря в перший рік після зруйнування греблі стало величезною такою піщаною косою. Це просто ідеальні умови для проростання верби. Вражає те, скільки насіння, адже за один сезон фактично нізвідкіля вистачило, щоб засіяти весь Великий Луг. Майже 150 тисяч гектарів природних насаджень утворилося, — говорить Вадим Манюк.

За його словами, згодом на Каховському водосховищі почнеться природний процес саморозріджування і на 10 метрів залишиться одне дерево. Потім через сухість землі зникне і водяний щавель.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські війська зсередини підірвали конструкції Каховської ГЕС в Херсонській області. Це призвело до затоплення 80 населених пунктів, розташованих нижче за течією на берегах Дніпра. Після руйнування Каховської ГЕС обміліло Каховське водосховище.

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