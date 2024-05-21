Ще одна спортсменка з Дніпра виборола ліцензію на участь в Олімпіаді

Веслувальниця з Дніпропетровщини Анастасія Коженкова виборола восьму ліцензію на Олімпійські ігри.

Про це повідомило відділення НОК України у Дніпропетровській області.

Тільки-но у Люцерні (Швейцарія) жіноча четвірка парна у Фінальній кваліфікаційній регаті посіла II місце у фіналі та здобула олімпійську ліцензію на Олімпіаду у Парижі, – йдеться у публікації.

У четвірці веслували Наталія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова. У фіналі українська команда довго лідирувала та посіла друге місце.

Завдяки цьому Україна повертається до виступів у цьому виді човна вперше з 2016 року.

Раніше ми писали, що спортсменка з Дніпра отримала “бронзу” на етапі “Діамантової ліги” в Марокко.

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