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Ще одна спортсменка з Дніпра виборола ліцензію на участь в Олімпіаді

Сьогодні 14:21
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Веслувальниця з Дніпропетровщини Анастасія Коженкова виборола восьму ліцензію на Олімпійські ігри.

Новости Днепра про Ще одна спортсменка з Дніпра виборола ліцензію на участь в Олімпіаді

Про це повідомило відділення НОК України у Дніпропетровській області.

Тільки-но у Люцерні (Швейцарія) жіноча четвірка парна у Фінальній кваліфікаційній регаті посіла II місце у фіналі та здобула олімпійську ліцензію на Олімпіаду у Парижі, – йдеться у публікації. 

У четвірці веслували Наталія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова. У фіналі українська команда довго лідирувала та посіла друге місце. 

Завдяки цьому Україна повертається до виступів у цьому виді човна вперше з 2016 року. 

Раніше ми писали, що спортсменка з Дніпра отримала “бронзу” на етапі “Діамантової ліги” в Марокко. 

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