Заслужений лікар України: у Дніпрі помер відомий онколог

У Дніпрі 2 червня пішов з життя заслужений лікар України та онколог Ширінкін Володимир Георгійович.

Ширінкін Володимир Георгійович у 1976 році закінчив інтернатуру та пішов працювати хірургом у П’ятихатську ЦРЛ. Згодом його професійна кар’єра пішла вгору. З 1986 по 1995 роки був начальником управління охорони здоровʼя Дніпропетровської міської ради. А в серпні 1995 року очолив Дніпропетровський міський онкологічний центр та керував ним до 2013 року.

Сумну звістку повідомили на сторінці Дніпровського обласного онкологічного диспансеру в Facebook.

“Володимир Георгійович завжди був нашим лідером, взірцем і вів нас за собою, хоча це й було складним завданням. Ми завжди будемо вдячні йому за те, як впевнено і чітко він скеровував нас в нашій роботі. Він хвалив нас за успіхи і сварив за прорахунки. Проте завжди розумів нас і заохочував до нових звершень. Він був чесним і справедливим керівником, яким назавжди й залишиться в наших спогадах! Його внесок в нас, як в особистостей, неоціненний! Ми вдячні Володимиру Георгійовичу за те, що Він був в нашому житті! Ми впевнено будемо крокувати вперед, бо ШЕФ завжди вчив нас перемагати! Спочивайте з миром – назавжди НАШ ШЕФ! Співчуття родині та близьким…Світла памʼять…”, – йдеться в повідомленні.