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  • Де у Дніпрі знаходиться місцевий аналог легендарних одеських двориків (ФОТО)

Де у Дніпрі знаходиться місцевий аналог легендарних одеських двориків (ФОТО)

Сьогодні 14:10
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Навіть у Дніпрі є легендарні одеські дворики.

Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться місцевий аналог легендарних одеських двориків (ФОТО)

Виявляється, у Дніпрі існує свій аналог колоритного одеського дворика. На вулиці Шухевича, 55 є подвір’я, які дуже нагадують легендарні обійстя Одеси. 

Про один із таких розповіли у Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ”. 

Будинок на вулиці Шухевича, 55 (2-й Чечеловська-Олексієнківська-Бабушкіна) – дохідний будинок, а точніше чотири, 1900 – 1910-х р.побудови в стилі модерн, рідкісний приклад застосування монолітного залізобетону в конструкції стін на поч. XX ст. Тут яскравий двір-квартал, т.к. один із будинків виходить фасадом на вул. Чернікова (3-тя Чечеловська-Красночечелівська). У цьому дворі та в інших старі згнилі сходи (десь дерев’яні, а де металеві) були замінені на металеву сходинку. На фото видно зміни від того, що хто як міг ліпив собі тамбур, балкон і вікна. Більше інформації немає, на одному з сайтів назвали будинок Дечмана, хотів дізнатися більше про нього, а гугл пропонує Дейчмана, – розповів дніпрянин Сергій.

Ще один дворик є на вулиці Короленка. На фото вище саме він.

Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться місцевий аналог легендарних одеських двориків (ФОТО)

Зауважимо, одеськими двориками називають подвір’я між старими двоповерховими чи триповерховими будинками, які вирізняються своєю колоритністю. Часто це дуже захаращені обійстя, з купою цар-балконів та розвішаної на мотузках білизни, таємних проходів, колодязів, арок з ліпнинами, старовинних сходів з кованими поручнями, балкончиків і навіть фонтанів. Недарма екскурсії одеськими двориками мають великий попит.

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Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться місцевий аналог легендарних одеських двориків (ФОТО)Українська

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