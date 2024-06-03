У Дніпрі п’яний водій наїхав на пенсіонерку та втік з місця ДТП

Ввечері, 1 червня, на вулиці 20-річчя Перемоги сталася ДТП з постраждалими. Як з’ясували правоохоронці, 51-річний водій наїхав на літню жінку, яка переходила дорогу. Після цього чоловік втік з місця події.
У 72-річної постраждалої легкі тілесні ушкодження. Нині пенсіонерка у лікарні.
Водія, який збив пенсіонерку, вже розшукали та затримали. Відомо, що під час ДТП він був у стані алкогольного сп’яніння.
Нині керманич автівки перебує під вартою. Йому оголосили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані спʼяніння) Кримінального кодексу України.
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