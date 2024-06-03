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У Дніпрі п’яний водій наїхав на пенсіонерку та втік з місця ДТП

Сьогодні 14:54
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У Дніпрі пенсіонерка постраждала в ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій наїхав на пенсіонерку та втік з місця ДТП

Ввечері, 1 червня, на вулиці 20-річчя Перемоги сталася ДТП з постраждалими. Як з’ясували правоохоронці, 51-річний водій наїхав на літню жінку, яка переходила дорогу. Після цього чоловік втік з місця події.

У 72-річної постраждалої легкі тілесні ушкодження. Нині пенсіонерка у лікарні.

Водія, який збив пенсіонерку, вже розшукали та затримали. Відомо, що під час ДТП він був у стані алкогольного сп’яніння.

Нині керманич автівки перебує під вартою. Йому оголосили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані спʼяніння) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій наїхав на пенсіонерку та втік з місця ДТПУкраїнська

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