У трамваях Дніпра з’явився VIP-вагон, але є нюанс

Насправді ніякого люксового вагона немає, але в одному із трамваїв хтось перевозив м’яке крісло і це викликало хвилю жартів у дніпрян.
У дніпровських трамваях зʼявився vip-вагон, – жартують автори фото.
Найімовірніше, хтось хотів перевезти меблі до нової квартири, але вирішив заощадити. Досить габаритне крісло затягли до вагона через задні двері. Усе відбувалося у вечірній час, коли пасажирів у трамваї було мало.
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