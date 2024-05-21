Медикині та фармацевтки повинні стати на військовий облік, щоб працювати далі

В Україні медикині та фармацевтки більше не зможуть влаштуватися на роботу як невійськовозобов'язані.

Відповідні зміни уряд вніс постановою від 16 травня, звернула увагу “Судово-юридична газета”.

До цього діяла норма, яка дозволяла жінкам медикам чи фармацевтам, які не стоять на військовому обліку в ТЦК (військкоматах), працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до 2026 року. Відтепер, аби продовжити працювати, вони повинні стати на облік.

Водночас чинними лишаються норми, за якими керівники державних органів та підприємств повідомляють ТЦК про жінок, які в них працюють та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на обліку.

Жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, але не працюють за спеціальністю, також мають стати на військовий облік, йдеться в постанові.

Для решти українок, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковими спеціальностями (крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком), беруть на військовий облік за їхнім бажанням на загальних засадах.

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