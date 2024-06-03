Поруч із Дніпром є унікальний «Стоунхендж»: де він знаходиться і як виглядає (ФОТО)

Неподалік Дніпра є унікальний кромлех із величезними валунами із граніту. Стародавнім людям це каміння слугувало свого роду календарем, за яким вони жили та проводили посівну, робили жертвопринесення та молилися богам. Його називають місцевим Стоунженджем за схожість із пам'яткою архітектори у Великій Британії.

Журналісти dnepr.info дізналися, де знаходиться цей кромлех та його історію.

У селі Микильське-на-Дніпрі є унікальний кромлех – у зеленій зоні з величезного гранітного каміння викладено кільце. 19 валунів «охоплюють» давній курган епохи неоліту. Діаметр кургану складає 25 метрів. Під курганом у 1892 році під час розкопок було виявлено скелет стародавньої людини. Розкопки проводилися на той момент директором Катеринославського історичного музею Дмитром Яворницьким. Кромлех відноситься до III – кінця IV тис. До н.е.

Камені, що лежать по діаметру кургану великі – до 2-х метрів, більша частина з них округлої форми. Вважається, що вони вкопані у землю. Дмитро Яворницький писав, що самому у кургані також є гранітні валуни, викладені по колу, їх налічується до 25 штук. А в центрі валунів лежить зітлілий скелет.

Вчені вважають, що це каміння сюди принесло під час танення льодовика і порівнюють кромлех з англійським Строунхенджем, оскільки камені в Микільському також розташовані у напрямках, що відповідають ключовим фазам сонячного циклу – захід сонця та його схід, дні сонцестоянь. Частина каменів орієнтована відповідно до фаз місячного циклу. Вважається, що Стоунхендж є стародавньою обсерваторією.

Цілком можливо люди, які жили до нашої ери на території нинішнього села Микільське-на-Дніпрі, також спорудили собі щось на кшталт обсерваторії. Вона давала давнім людям розуміння коли настає якийсь сезон, коли потрібно збирати врожай і сіяти. На той час такі дані були життєво необхідні.

Крім того, люди, які жили в той час, вірили, що кожен камінь має цілющу властивість, біля них робили жертвопринесення, у них просили хороший врожай. Пізніше це місце отримало назву «Капище Перуна». Його ще часто називають «місцем сили», оскільки вважається, що тут надзвичайно сильна енергетика, а галявину поруч із капищем називають «Храмом семи воріт».

Кожен валун має своє ім’я: Візирний, П’ятковий і т.д. На «П’ятковому», як і на одному з каменів у Стоунхенджі, є відміток стопи. Згідно з легендою, чорт кинув камінь у ченця і влучив у п’яту. З того часу відбиток п’яти ченця залишився на камені. Але якщо уважно придивитися до інших каменів, то на них також можна побачити відбитки лап тварин, людських рук та ніг.

фото: ua-travels.in.ua

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