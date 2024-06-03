Поруч із Дніпром є унікальний «Стоунхендж»: де він знаходиться і як виглядає (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, де знаходиться цей кромлех та його історію.
У селі Микильське-на-Дніпрі є унікальний кромлех – у зеленій зоні з величезного гранітного каміння викладено кільце. 19 валунів «охоплюють» давній курган епохи неоліту. Діаметр кургану складає 25 метрів. Під курганом у 1892 році під час розкопок було виявлено скелет стародавньої людини. Розкопки проводилися на той момент директором Катеринославського історичного музею Дмитром Яворницьким. Кромлех відноситься до III – кінця IV тис. До н.е.
Камені, що лежать по діаметру кургану великі – до 2-х метрів, більша частина з них округлої форми. Вважається, що вони вкопані у землю. Дмитро Яворницький писав, що самому у кургані також є гранітні валуни, викладені по колу, їх налічується до 25 штук. А в центрі валунів лежить зітлілий скелет.
Вчені вважають, що це каміння сюди принесло під час танення льодовика і порівнюють кромлех з англійським Строунхенджем, оскільки камені в Микільському також розташовані у напрямках, що відповідають ключовим фазам сонячного циклу – захід сонця та його схід, дні сонцестоянь. Частина каменів орієнтована відповідно до фаз місячного циклу. Вважається, що Стоунхендж є стародавньою обсерваторією.
Цілком можливо люди, які жили до нашої ери на території нинішнього села Микільське-на-Дніпрі, також спорудили собі щось на кшталт обсерваторії. Вона давала давнім людям розуміння коли настає якийсь сезон, коли потрібно збирати врожай і сіяти. На той час такі дані були життєво необхідні.
Крім того, люди, які жили в той час, вірили, що кожен камінь має цілющу властивість, біля них робили жертвопринесення, у них просили хороший врожай. Пізніше це місце отримало назву «Капище Перуна». Його ще часто називають «місцем сили», оскільки вважається, що тут надзвичайно сильна енергетика, а галявину поруч із капищем називають «Храмом семи воріт».
Кожен валун має своє ім’я: Візирний, П’ятковий і т.д. На «П’ятковому», як і на одному з каменів у Стоунхенджі, є відміток стопи. Згідно з легендою, чорт кинув камінь у ченця і влучив у п’яту. З того часу відбиток п’яти ченця залишився на камені. Але якщо уважно придивитися до інших каменів, то на них також можна побачити відбитки лап тварин, людських рук та ніг.
фото: ua-travels.in.ua
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