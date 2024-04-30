В Днепре и области предупредили об опасности на «майские праздники»

В Днепре и области с 1 по 3 мая ожидается пожарная опасность.

Надвигаются «майские праздники». Из-за военного положения затяжных официальных выходных по-прежнему нет, но все равно многие запланировали на эти дни пикники или выезды на природу.

По прогнозам метеорологов, начало мая будет достаточно теплым. В связи с этим Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в период с 1 по 3 мая на территории Днепра и области объявлено предупреждение о стихийных метеорологических явлениях: по территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Так что если надумаете разжечь костер где-нибудь на природе, будьте внимательны с огнем.

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