В Днепре и области предупредили об опасности на «майские праздники»

Надвигаются «майские праздники». Из-за военного положения затяжных официальных выходных по-прежнему нет, но все равно многие запланировали на эти дни пикники или выезды на природу.
По прогнозам метеорологов, начало мая будет достаточно теплым. В связи с этим Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в период с 1 по 3 мая на территории Днепра и области объявлено предупреждение о стихийных метеорологических явлениях: по территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Так что если надумаете разжечь костер где-нибудь на природе, будьте внимательны с огнем.
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