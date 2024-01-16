Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Купить недорогой дом в Днепре можно в разных районах города. Частные дома хороши тем, что в них нет соседей за стенкой, можно самостоятельно регулировать уровень отопления в холодное время года. Вместе с тем, к таким домам часто «прилагается» двор на несколько соток, где можно выращивать овощи или фрукты. Стоимость недорогого дома в Днепре часто меньше, чем стоимость квартиры аналогичных размеров.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 самых дешевых домов, которые можно купить в Днепре.

Самый недорогой дом в Днепре в нашей подборке обойдется 579 тыс грн. Он находится в районе Родевского тупика. Здание не большое – 50 кв м, в нем 3 комнаты. Дом стоит на участке в 8,5 соток. Построен был более 10 лет назад. В доме есть санузел, ванна, газовый котел и колонка. Под домом – погреб. Само здание внутри требует косметического ремонта, по словам автора объявления трещин на коробке нет, крыша не течет. Во дворе есть сарай.

Купить недорогой дом в Днепре можно в районе улицы Героев. Просят за него аналогичную сумму, но при этом в доме 2 этажа, а общая площадь составляет 64 кв м. Участок двора – 12 соток. Здание было построено в 1980-х годах. В доме есть подвал, баня, состояние здания – под ремонт. На участке есть скважина, свет, сарай, растут фруктовые деревья, хвои.

Также 579 тыс грн хотят за дом в Диевке-2. Здание одноэтажное, в нем 3 комнаты, общая площадь почти 68 кв м, участок – 4,7 соток. Дому необходим ремонт. Во дворе есть погреб, сарай, растет несколько фруктовых деревьев.

Купить дом за 675 тыс грн можно в Таромском. В доме 4 комнаты, 65 кв м общей площади. Установлено индивидуальное отопление, есть газовый котел. Участок внушительный – 14 соток. Во дворе есть погреб.

Купить дом в Старых Кодаках можно за 695 тыс грн. В доме 40 кв м общей площади и всего одна комната. Стоит он на участке в 5 соток. Здание было построено в 2018 году. В доме высокие потолки – до 5 метров, так что можно сделать еще одну комнату или мансарду. В доме необходимо завершить ремонт, но там уже есть посудомойка, кондиционер, удобства и котел индивидуального отопления. Во дворе есть своя скважина.

Почти 730 тыс грн обойдется дом в районе Слобожанского проспекта в Днепре. В доме один этаж, 3 комнаты, общая площадь 48 кв м. Участок – 4 сотки. Дом был построен в 1980-х годах.

Дом в районе улицы Старый Шлях в Днепре обойдется в 752,7 тыс грн. В доме 3 комнаты, общая площадь 47 кв м. Есть централизованная вода и газ, во дворе есть гараж, летняя кухня. Сам двор – 8 соток.

В районе улицы Доблестной в Днепре купить небольшой дом на 30 кв м можно за 772 тыс грн. В доме 2 комнаты, есть подвал, отопление печное, а вместо централизованного водопровода – колодец. Но в дом можно подвести все коммуникации.

Купить дом в районе улицы Сеченова в Днепре обойдется в 845,3 тыс грн. Здание двухэтажное, в нем – 2 комнаты и 56 кв м общей площади. Во дворе есть место для авто, растут фруктовые деревья. Дом требует ухода и ремонта.

Последний в нашей подборке – дом в районе Промышленной улицы в Днепре за 849,2 тыс грн. В здании 3 комнаты, 55 кв м общей площади, есть смежный санузел, индивидуальное газовое отопление. Был проведен косметический ремонт. Новому собственнику достанется бытовая техника. Во дворе есть сад, беседка, мангал, огород. Сам двор – 6 соток. В дом проведены все коммуникации.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: