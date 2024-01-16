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  • Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Сегодня 15:41
просмотров

Купить недорогой дом в Днепре можно в разных районах города. Частные дома хороши тем, что в них нет соседей за стенкой, можно самостоятельно регулировать уровень отопления в холодное время года. Вместе с тем, к таким домам часто «прилагается» двор на несколько соток, где можно выращивать овощи или фрукты. Стоимость недорогого дома в Днепре часто меньше, чем стоимость квартиры аналогичных размеров.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 самых дешевых домов, которые можно купить в Днепре.

Самый недорогой дом в Днепре в нашей подборке обойдется 579 тыс грн. Он находится в районе Родевского тупика. Здание не большое – 50 кв м, в нем 3 комнаты. Дом стоит на участке в 8,5 соток. Построен был более 10 лет назад. В доме есть санузел, ванна, газовый котел и колонка. Под домом – погреб. Само здание внутри требует косметического ремонта, по словам автора объявления трещин на коробке нет, крыша не течет. Во дворе есть сарай.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Купить недорогой дом в Днепре можно в районе улицы Героев. Просят за него аналогичную сумму, но при этом в доме 2 этажа, а общая площадь составляет 64 кв м. Участок двора – 12 соток. Здание было построено в 1980-х годах. В доме есть подвал, баня, состояние здания – под ремонт. На участке есть скважина, свет, сарай, растут фруктовые деревья, хвои.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Также 579 тыс грн хотят за дом в Диевке-2. Здание одноэтажное, в  нем 3 комнаты, общая площадь почти 68 кв м, участок – 4,7 соток. Дому необходим ремонт. Во дворе есть погреб, сарай, растет несколько фруктовых деревьев.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Купить дом за 675 тыс грн можно в Таромском. В доме 4 комнаты, 65 кв м общей площади. Установлено индивидуальное отопление, есть газовый котел. Участок внушительный – 14 соток. Во дворе есть погреб.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Купить дом в Старых Кодаках можно за 695 тыс грн. В доме 40 кв м общей площади и всего одна комната. Стоит он на участке в 5 соток. Здание было построено в 2018 году. В доме высокие потолки – до 5 метров, так что можно сделать еще одну комнату или мансарду. В доме необходимо завершить ремонт, но там уже есть посудомойка, кондиционер, удобства и котел индивидуального отопления. Во дворе есть своя скважина.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Почти 730 тыс грн обойдется дом в районе Слобожанского проспекта в Днепре. В доме один этаж, 3 комнаты, общая площадь 48 кв м. Участок – 4 сотки. Дом был построен в 1980-х годах.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Дом в районе улицы Старый Шлях в Днепре обойдется в 752,7 тыс грн. В доме 3 комнаты, общая площадь 47 кв м. Есть централизованная вода и газ, во дворе есть гараж, летняя кухня. Сам двор – 8 соток.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

В районе улицы Доблестной в Днепре купить небольшой дом на 30 кв м можно за 772 тыс грн. В доме 2 комнаты, есть подвал, отопление печное, а вместо централизованного водопровода – колодец. Но в дом можно подвести все коммуникации.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Купить дом в районе улицы Сеченова в Днепре обойдется в 845,3 тыс грн. Здание двухэтажное, в нем – 2 комнаты и 56 кв м общей площади. Во дворе есть место для авто, растут фруктовые деревья. Дом требует ухода и ремонта.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Последний в нашей подборке – дом в районе Промышленной улицы в Днепре за 849,2 тыс грн. В здании 3 комнаты, 55 кв м общей площади, есть смежный санузел, индивидуальное газовое отопление. Был проведен косметический ремонт. Новому собственнику достанется бытовая техника. Во дворе есть сад, беседка, мангал, огород. Сам двор – 6 соток. В дом проведены все коммуникации.

Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)Русский

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