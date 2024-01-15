Куда жаловаться жителю Днепра, если отказали в бесплатных медицинских услугах: алгоритм действий

Часть медицинских услуг в больницах и амбулаториях Днепра являются бесплатными – это консультации врача, анализы, обследования, реабилитация и лечение недугов. Все это оплачивается из государственного бюджета через Национальную службу здоровья Украины. Любая больница – частная или коммунальная при наличии необходимого оборудования и специалистов может заключить договор с НСЗУ и за прием и лечение пациентов получать деньги из бюджета. При этом, с пациентов врачи не имеют право требовать оплату услуг, которые уже оплачены НСЗУ.

Что делать, если нарушаются права пациентов и врачи отказывают ему в предоставлении бесплатных услуг – разбирались журналисты dnepr.info.

Отметим, что бесплатные обследования и анализы возможны только при наличии направления от семейного врача или профильного специалиста. В других случаях за их проведение пациенту придется заплатить из своего кармана.

Если же есть направление от лечащего врача, а у пациента все равно требуют оплаты услуги то первое, что нужно сделать – это обратиться к руководству больницы или амбулатории за разъяснениями. Если общение не дало нужного результата – пациенту не объяснили по каким причинам с него требуют деньги то нужно обратиться либо к собственнику учреждения здравоохранения – соответствующего органа местной власти, либо подать жалобу в НСЗУ.

Куда подавать жалобу

Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней. Обратиться в НСЗУ можно через электронную форму на сайте или по телефону горячей линии 16-77. Также можно обратиться с жалобой на почту НСЗУ [email protected].

Что должно быть в жалобе

В заявлении-жалобе необходимо указать полные данные пациента, его дату рождения, дату, когда было отказано в получении услуги. Также нужно написать правильное название больницы и при возможности предоставить код ЕДРПОУ.

В заявлении следует обозначить и полное имя и должность врача, который вымогал оплату за медицинские услуги, лекарства или материалы либо вообще отказался предоставить медицинскую услугу, а также описать детали сложившейся ситуации.

Если жалобу пишет не сам пациент, а его родственник – то необходимо писать заявление от третьего лица и предоставить документы, которые подтверждают право заявителя представлять интересы другого человека.

Какие услуги бесплатны

НСЗУ в октябре 2023 года презентовала Гид по Программе медицинский гарантий для пациентов. Он доступен в электронном формате, его можно загрузить в телефон и в случаях обращения за медицинской помощью – подсмотреть информацию о том, платная услуга или нет. В Гиде описаны различные пакеты медицинских услуг, какие услуги можно получить у врача первичной помощи, какие услуги бесплатны для детей, какие обязательные анализы нужно сдавать женщинам и мужчинам, а также рецепт на какие препараты можно получить по программе «Доступные лекарства». Детально посмотреть и скачать Гид можно тут.

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