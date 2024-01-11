Где найти работу в Днепре срочно и без опыта: список вакансий

Ежедневно на рынке труда в Днепре появляется несколько десятков вакансий, куда срочно требуются работники. В таких случаях очень часто работодатели не требуют резюме, а просто просят звонить по телефону и лично рассказать о своем опыте, а в объявлении о вакансии они просто указывают зарплату и перечисляют что сотруднику необходимо будет делать на той или иной должности. Поэтому срочно найти работу в Днепре не такая большая проблема, если соискатель готов браться за любой труд лишь бы заработать денег и не сидеть дома без зарплаты.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вакансий в Днепре со срочной работой.

Для работы в Новокодацком районе Днепра срочно требуется продавец. График работы посменный, продавать нужно будет продукты питания, трудиться с 8:00 до 20:00. Соискателю необходимо знать кассовую дисциплину, быть доброжелательным, порядочным и чистоплотным. Платить обещают от 8 до 10 тыс грн в месяц.

Администратор-оператор срочно требуется для работы в Индустриальном районе города. Главные требования: ухоженный внешний вид, пунктуальность, желание зарабатывать, желателен опыт работы, но это не главное. Работа – посуточная, зарплату выдают после каждой смены. Заработать можно от 12 до 20 тыс грн.

Также есть срочная работа в Днепре для разнорабочих. Зарплату обещают от 16 до 19 тыс грн в месяц. Трудиться нужно будет в Центральном районе города. Выплачивать деньги обещают еженедельно. Суть работы в том, что нужно будет заниматься погрузкой и выгрузкой товара. Занятость – полный рабочий день.

Срочно требуется в Днепре охранник. Трудиться нужно будет по ночам, график работы – гибкий, одна смена оценивается в 400 грн. Таким образом за месяц можно будет заработать от 6 до 10 тыс грн. Работа территориально находится в АНД-районе.

Срочно требуются на работу в Днепре строители –универсалы и отделочники. Зарплату обещают от 13 до 26 тыс грн в месяц. Занятость – полная, Желателен опыт работы от года. Работать также нужно будет в АНД-районе.

В один из буфетов Днепра срочно требуется продавец. Платить обещают от 10 до 13 тыс грн. Трудиться нужно будет полный рабочий день. В день заплата буфетчицы или буфетчика будет составлять 500 грн. Опыт работы значения не имеет. Буфет находится в Шевченковском районе Днепра.

В Днепре срочно ищут сотрудника для работы водителем-экспедитором. Соискателю при этом нужно иметь права категории В, но личный автомобиль не требуется. Необходим опыт работы от года. Зарплату обещают от 15 до 25 тыс грн в месяц.

Для работы в Индустриальном районе Днепра срочно требуется грузчик. Работать нужно будет полный рабочий день на фруктово-овощном складе оптового рынка. Основные обязанности –погрузка и выгрузка товара, сбор заказа для покупателей. Сменный график. Зарплата от 25 до 30 тыс грн в месяц.

Предприятию, расположенному в Центральном районе Днепра необходим автослесарь с опытом работы от 1 до 3-х лет. Работать нужно будет с 9 утра до 18 вечера. Обещают платить от 35 до 50 тыс грн в месяц. Пятидневная рабочая неделя.

В столовую, что находится в Индустриальном районе Днепра срочно требуется работник – повар. Обещают платить от 16 до 18 тыс грн в месяц. Работать нужно будет полный рабочий день, с 7:00 до 16:00.

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