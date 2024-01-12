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  • Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Сегодня 12:40
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Самые недорогие квартиры, которые можно купить в Днепре – это смарт-помещения, где в одной комнате находится кухня, гостиная и она же служит спальным местом для владельца квартиры. Такие небольшие помещения продают дешевле всего. Они наиболее доступны в цене и экономны в плате оплаты коммунальных платежей. Очень часто такие небольшие дешевые квартиры находятся в домах, что раньше были общежитиями или небольших новостройках.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Журналисты dnep.info продолжают обзор стоимости однокомнатных квартир в разных районах Днепра. Сегодня на очереди Амур-Нижнеднепровский район.

Купить недорогую квартиру в Днепре в АНД-районе можно в районе улицы Артюшенко. Это жилье – самое дешевое в нашей подборке, ведь обойдется однокомнатная квартира почти в 551 тыс грн. Находится она на 1 этаже 2-х этажного дома. Общая площадь помещения 25 кв м. Состояние жилья: «после строителей». Сам дом – после полной реконструкции. Проведена новая электропроводка, территория двора охраняется. Есть зона парковки, барбекю.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Чуть дороже -567,6 тыс грн обойдется однокомнатная в районе улицы Скрябина. В квартире 14,3 кв м общей площади, находится она в клубном доме. Жилье в состоянии: «после строителей». Высота потолков – 3,3 м.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Однокомнатная квартира в районе улицы Мольера в Днепре обойдется в 601,4 тыс грн. Расположена на 1 этаже 6-ти этажного дома. Общая площадь 23 кв м. Квартира полностью готова к ремонту.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

В районе Бахчисарайского переулка однокомнатную можно купить по цене 679 тыс грн. Общая площадь квартиры – 40 кв м, находится она на 1 этаже 4-х этажного дома. Есть застекленная лоджия. Сделан косметический ремонт.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Квартира на 30,2 кв м общей площади на улице Каруны в Днепре обойдется в 698,4 тыс грн. В помещении начат ремонт, проведен демонтаж пола и перегородок. Есть балкон. Сама недорогая однокомнатная квартира находится на 2 этаже 3-х этажного дома.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Купить аналогичную по метражу квартиру, но в районе улицы Детальностроевской в Днепре обойдется в 776 тыс грн. Жилье находится на 6 этаже панельного дома. Квартира в жилом состоянии, был сделан косметический ремонт. Новому владельцу достанется мебель.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

На улице Универсальной купить однокомнатную квартиру обойдется также в 776 тыс грн. Но она находится на 3 этаже «хрущевки». В квартире есть газовая колонка, установлены счетчики, помещение требует ремонта.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Еще одна квартира на Универсальной попала в нашу подборку из-за своей стоимости. За однокомнатную в двухэтажном доме просят 814 тыс грн – это не так уж и много по сравнению с остальными предложениями на рынке. Квартира общей площадью 36 кв м, находится на последнем этаже дома. В помещении выполнен косметический ремонт.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Немного дороже – почти 842 тыс грн обойдется жилье в районе улицы Прогрессивной. Квартира в 23 кв м общей площади находится на 7 этаже 9-ти этажного дома. Покупателю останется мебель.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

За аналогичную сумму можно купить такую же по площади квартиру на Солнечной набережной в Днепре Она также находится на 7 этаже панельного дома. И как и в предыдущем варианте, новому покупателю достанется вся мебель.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

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Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)Русский

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