Сколько в Днепре можно заработать на культовых игрушках 1990-х годов: тамагочи стоит безумных денег

У многих жителей Днепра дома есть старые игрушки, популярные в 1990-х годах. Обычно они валяются в дальнем ящике на антресолях, в них давно никто не играет, и они просто занимают место. Но оказывается, на старых игрушках можно заработать. Цена – зависит от состояния и самой игрушки.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 самых популярных игрушек в 1990-х годах и узнали, сколько сегодня можно выручить за использованную раритетную вещь.

Самой дорогой использованной игрушкой из 1990-х сегодня является тамагочи. Выпущенная более 20 лет назад игрушка в рабочем состоянии сегодня оценивается ее владельцем в сумму от 500 до 700 грн. Для сравнения, новый тамагочи можно купить по цене от 150 грн.

На втором месте — тетрис. Выручить за него можно до 200 грн, в зависимости от состояния игрушки. Ровно столько за тетрис просят на интернет-площадках для продажи жители Днепра. Новая игрушка аналогичного профиля, но другого дизайна стоит 250 грн.

Еще одна мечта детей 1990-х – игрушка йо-йо. За нее можно выручить от 100 до 200 грн. Средняя цена по которой ее продают в интернете — 150 грн.

Еще одна культовая игрушка 1990-х годов – пружинка-слинки. Найти ее в состоянии б/у не удалось, но как оказалось, ее до сих пор выпускают. Правда современная слинки отличается от той, что была раньше – и цветов меньше и размер ее тоже меньше. Купить новую можно по цене от 50 грн.

На последнем месте в нашей подборке игрушка под названием «Водные кольца». Суть ее была в том, что игрок должен был нанизать все кольца на специальные штыри с помощью двух кнопок. Игрок нажимал на кнопки и с помощью силы воды кольца поднимались вверх и опускались на штыри. Найти такую из 1990-х на площадке интернет-продаж не удалось, зато получилось найти ее современного «собрата». Стоит игрушка 40 грн.

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