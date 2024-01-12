История исчезнувшего здания на Пастера: под домом может быть коллектор с речкой (ФОТО)

В Днепре на месте старинных домов выросли новые торговые и бизнес-центры. Часть столетних зданий разрушилась от возраста, часть – была снесена ради возведения новых, более удобных и современных помещений.

Журналисты dnepr.info вспомнили, как раньше выглядел старинный доходный дом на улице Пастера. Он был снесен в 2013 году.

Первоначальное название улицы Пастера в Днепре – Лесопильная. Это была одна из самых важных для предпринимателей улиц, ведь одно из самых популярных торговых направлений в городе до развития промышленности была продажа леса. На Лесопильной располагались лесопильни, где древесину готовили к отправке в другие города или страны. Позже, когда торговать лесом стало не так выгодно, а неподалеку от улицы появился большой торговый рынок ее переименовали на Провиантскую и разместили тут склады с товаром, также тут находился фабричный квартал, но Екатеринославская суконная фабрика была закрыта в 1837 году и построенные ей здания постепенно превращались в руины. В 1906 году по предложению историка Дмитрия Яворницкого Провиантская была переименована в улицу Пастера.

Когда была построена железная дорога и мост улица Пастера стала очень популярной среди местных жителей, склады с нее убрали, а на их месте построили доходные дома, гостиницы и лавки. Среди них свой дом построил и купец Беньямин Лившиц. Дом был трехэтажный, в стиле модерн из красного кирпича и украшенный глазурованной плиткой. В 1910-х годах в доме Лившица работало несколько торговых заведений, первый этаж доходного дома был отведен под магазины, второй и третий – под сдачу квартир в аренду.

Интересно, что под домом может протекать река. В 1890-х годов Яков Лившиц обратился в Городскую Думу с просьбой передать в собственность его и его соседа Липавского русло реки, которая протекала между их участками. Он также взял на себя обязательство построить вместе с Липавским коллектор, в который можно было бы «спрятать» речку. Что и было сделано, после чего участок перешел к наследникам Якова Лившица. Доходный дом на участке был построен только в 1906 году.

После Второй мировой войны здание стало жилым домом.

«С подъезда был второй выход на небольшой уютный дворик. Дом с широкими ступеньками до третьего этажа, высокими потолками и окнами, но с маленькими комнатами, ванной в коридоре (он же кухня). Квартира на две семьи – коммуналка. Таким заполнился этот дом, где жила моя одноклассница. Тогда он казался мне особенным, почти сказочным», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Инна Лисовая.

Дом-долгожитель требовал ремонта. Внешне он уже мало походил за тот, каким задумывал его архитектор и видели жители Екатеринослава – дом перекрасили, плитку убрали.

«Мы жили на третьем этаже. Окна на улицу с шумом и тарахтеньем трамвая. Хоть потолки и высокие – 4 метра, но летом весь день солнце жарит, духота и окна не открыть – все из-за тех же газов от машин и шума. Когда к нам пришли риэлторы с предложением выкупить квартиры мы были счастливы», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Светлана Галицкая.

Весной 2013 года дом был частично разрушен. В июле полностью снесен. На его месте построили торговый центр.

«Когда это здание сносили, была информация, что фасад здания органично впишут в новую постройку на «красной» линии. И какое-то время наружная стена стояла. И как-то ночью она исчезла. Работал в то время рядом и наблюдал каждый день эти перемены», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Александр Висковатов.

фото: Т. Клюквин, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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