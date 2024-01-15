Как жителям Днепра быстро передать показания за газ: без регистрации или с помощью чат-бота

Для удобства передачи показаний счетчика, оплаты счетов и контроля потребления газа жители Днепра могут создать личный кабинет потребителя на официальном сайте поставщика газа. Также показания можно передавать через чат-боты в различных мессенджерах.

Журналисты dnepr.info узнали, как создать личный кабинет потребителя на сайте «Нафтогаз Украины», а также как сделать так, чтобы чат-бот помогал передавать показания счетчика в нужное время.

Без регистрации

Быстро передать показания газового счетчика можно без регистрации в личном кабинете или без помощи чат-ботов, а просто по номеру лицевого счета. Сделать это можно на сайте «Нафтогаза» в разделе «Внесение показателей». Для передачи показаний необходимо ввести номер личного счета потребителя и первые три буквы фамилии собственника счета, то есть того, на кого оформлено жилье.

Личный кабинет

Для регистрации личного кабинета на сайте ГК «Нафтогаз Украины» необходимо нажать на опцию «Личный кабинет» и «зарегистрировать» после чего ввести номер лицевого счета – он должен состоять из 9 цифр. Найти его можно на бумажной платежке в левом верхнем углу, либо посмотреть на электронной квитанции.

Далее необходимо указать адрес электронной почты и первые три буквы держателя счета, то есть собственника жилья. После – согласиться на обработку данных, придумать пароль или логин, а также указать номер мобильного телефона – на номер придет код, который является завершением процесса верификации пользователя и окончанием регистрации – после ввода пришедшего на номер кода процедура создания личного кабинета будет завершена.

Через чат-бот

Передавать показания можно также через чат-бот компании. Также с его помощью можно сформировать и оплатить счет, узнать о состоянии счета, получить онлайн-услуги, консультацию.

Для регистрации в чат-боте необходимо ввести номер лицевого счета, первые три буквы фамилии его держателя. Процедура по сути ничем не отличается от регистрации в личном кабинете, с той лишь разницей, что не нужно придумывать пароль, логин и проходить верификацию через мобильный телефон. Большой плюс бота в том, что когда приходит время передавать показания, а это необходимо сделать с 1 по 5 число каждого месяца он присылает сообщение-напоминание.

Передать показания по номеру

Также жители Днепра могут передать показания газового счетчика оператору колл-центра по телефонам (056) 745-50-11 и (056) 78-78-104 – их принимают с 8 утра до 17 вечера.

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