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В Днепре один из музеев подтапливает канализацией

Сегодня 17:58
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"Музей Детства" в Днепре подтапливает нечистотами.

Новости Днепра про В Днепре один из музеев подтапливает канализацией

«Музей Детства», расположенный в помещении «Дома инженеров Брянского завода» на проспекте Нигояна, 50 столкнулся с проблемой. По словам директора музея Михаила Прудникова, несколько комнат залило нечистотами.

Дело в том, что часть комнат расположены в подвальном помещении, поэтому их периодически подтапливает канализационными стоками. Нечистоты проникают через стену и заливают музей.

Начиная с февраля 2024 года, музей периодически подтапливает канализационными стоками, которые проникают через стену, — написал Михаил Прудников у себя на Facebook-странице.

Михаил говорит, что лужа с нечистотами то уменьшается, то снова увеличивается.

Новости Днепра про В Днепре один из музеев подтапливает канализацией

Экспозиционные кораблики плавают в помещении, которое подтопило больше всего.

Новости Днепра про В Днепре один из музеев подтапливает канализацией

Музейщикам приходится совками вычерпывать воду в одной из затопленных комнат. 

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