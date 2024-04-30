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Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

Сегодня 17:45
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Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Светлое Воскресенье. В магазинах Днепра уже вовсю продается главный символ праздника – паска. Купить можно не только традиционную – с изюмом, но и с цукатами, шоколадом и другими добавками.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит праздничная выпечка в магазинах Днепра.

В кондитерском магазине «Рошен» купить паску можно за 168 грн. За эти деньги покупатель получит 520 грам выпечки. Изделие называется «Кекс пасхальный», в его составе изюм и цукаты.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

В «АТБ» купить магазинную выпечку можно по разным ценам – в зависимости от того, что входит в состав паски.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

Так, «Панетон» с сухофруктами весом 420 грам обойдется 179,9 грн, паска «Шоколадная» обойдется 82,4 грн за 300 грамм.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

Паска «Великодня» 130 грам весом обойдется в 35,9 грн.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

Фабричная выпечка с хлебзавода обойдется в 26,5 грн за 150 грам.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

Есть варианты от хлебзавода за 68 грн 300 грамм выпечки.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

Также в магазине можно купить паски по цене более 200 грн. За эти деньги можно приобрести кулич весом 500 граммов, с изюмом и цукатами. Она будет упакована в праздничную коробку. Чтобы привлечь как можно больше покупателей, торговые сети и хлебозаводы делают скидки на продукцию.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

В торговой сети «Варус» магазинная выпечка обойдется  в 20,59 грн за 100 грамм веса.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

Кекс пасхальный сырный обойдется в 28, 59 грн за 100 грамм.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

В торговой сети «Сільпо» купить паску можно по разной цене. За 79 грн можно купить паску с изюмом весом 300 грамм.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

За 29 грн за 100 грамм можно купить маленький сдобный кекс, за 99 грн за 100 грамм можно купить паску «Панеттоне» весом 300 грам, в составе которой есть изюм, а «верхушка» украшена кусочками шоколада.

Новости Днепра про Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

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