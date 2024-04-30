В Кривом Роге девочка сама попросилась, чтобы ее забрали из семьи

Девочка попросила, чтобы ее забрали из семьи.

Несовершеннолетний ребенок самостоятельно обратился в службу по делам детей Кривого Рога, чтобы его устроили в центр реабилитации. Об этом говорится на Facebook-странице исполкома Покровского районного совета Кривого Рога.

30 апреля к соцработникам пришла несовершеннолетняя девочка и попросила, чтобы ее забрали из семьи. Ребенок рассказал, что из-за конфликта с матерью, он не хочет возвращаться домой.

Специалисты Службы провели первичное медицинское освидетельствование, после которого ребенка временно устроили в центр социально-психологической реабилитации детей. Решается дальнейшая судьба девочки и есть ли основания забирать ее из семьи.

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