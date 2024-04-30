У Кривому Розі дівчинка сама попросилася, аби її забрали з родини

Неповнолітня дитина самостійно звернулася до служби у справах дітей Кривого Рогу, щоб її влаштували до центру реабілітації. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці виконкому Покровської районної ради Кривого Рогу.
30 квітня до соцпрацівників прийшла неповнолітня дівчинка та попросила, аби її забрали з родини. Дитина розповіла, що через конфлікт з матір’ю, вона не хоче повертатися додому.
Фахівці Служби провели первинний медичний огляд, після якого дитину тимчасово влаштували до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Наразі вирішується подальша доля дівчинки та чи є підстави забирати її з родини.
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