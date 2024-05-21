“Травень вже можна перейменовувати на липень”: на Дніпропетровщині на місяць раніше зацвіла липа

У Кривому Розі на Дніпропетровщині вже квітне липа.

Ботанік з Кривого Рогу Вікторія Тротнер вже виявила перше цвітіння липи.

Місяць травень вже можна перейменовувати липень. У Кривому Розі вже зацвіла липа. На зупинці по вулиці Балакіна/П.Глазового вже цвіте липа серцелиста. Саксаганський район, 21.05.24р, – зазначила Вікторія.

Цвісти липа в Україні починає в середині червня і цвіте майже до кінця липня.

Втім у 2024 році перші дерева вкрилися липовим цвітом вже наприкінці травня, тобто десь на місяць раніше.

Липа має досить широкий період цвітіння – з червня по липень. Це пояснюється тим, що різні види лип цвітуть у свій час. Загалом в природі існує 45 видів липи, в Україні зустрічається здебільшого сім з них.

А найбільш популярними в парках та лісових посадках є дрібнолиста, великолиста (або широколиста) та європейська липа. Тож, якщо ти плануєш збирати липовий цвіт, занотуй собі цей графік.

В Україні цвіте:

липа великолиста (Tilia platyphyllos) — середина червня;

липа європейська (Tilia intermedia) — середина червня;

липа дрібнолиста (Tilia cordata) — наприкінці червня;

липа кримська (Tilia x euchlora) — наприкінці липня;

липа повстяна (Tilia tomentosa) — наприкінці липня.

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