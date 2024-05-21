«Май уже можно переименовывать в июль»: на Днепропетровщине на месяц раньше зацвела липа

Ботаник из Кривого Рога Виктория Тротнер уже обнаружила первое цветение липы.
Месяц май уже можно переименовывать в июль. В Кривом Роге уже зацвела липа. На остановке по улице Балакина/П.Глазового уже цветет серцелистая липа. Саксаганский район, 21.05.24г, — отметила Виктория.
Цвести липа в Украине начинает в середине июня и цветет почти до конца июля. Впрочем, в 2024 году первые деревья покрылись липовым цветом уже в конце мая, то есть где-то месяцем ранее.
В целом, липа имеет достаточно широкий период цветения – с июня по июль. Это объясняется тем, что разные виды цветут одно время. В природе существует 45 видов липы, но в Украине встречается в основном семь из них.
Наиболее популярными в парках и лесных посадках мелколистная, крупнолистная (или широколистая) и европейская липа.
В Украине цветет:
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