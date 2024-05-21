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  • «Май уже можно переименовывать в июль»: на Днепропетровщине на месяц раньше зацвела липа

«Май уже можно переименовывать в июль»: на Днепропетровщине на месяц раньше зацвела липа

Сегодня 12:25
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В Кривом Роге на Днепропетровщине уже цветет липа.

Новости Днепра про

Ботаник из Кривого Рога Виктория Тротнер уже обнаружила первое цветение липы.

Месяц май уже можно переименовывать в июль. В Кривом Роге уже зацвела липа. На остановке по улице Балакина/П.Глазового уже цветет серцелистая липа. Саксаганский район, 21.05.24г, — отметила Виктория.

Цвести липа в Украине начинает в середине июня и цветет почти до конца июля. Впрочем, в 2024 году первые деревья покрылись липовым цветом уже в конце мая, то есть где-то месяцем ранее.

В целом, липа имеет достаточно широкий период цветения – с июня по июль. Это объясняется тем, что разные виды цветут одно время. В природе существует 45 видов липы, но в Украине встречается в основном семь из них.

Наиболее популярными в парках и лесных посадках мелколистная, крупнолистная (или широколистая) и европейская липа.

В Украине цветет:

  • липа крупнолистая (Tilia platyphyllos) — середина июня;
  • липа европейская (Tilia intermedia) – середина июня;
  • липа мелколистая (Tilia cordata) — в конце июня;
  • липа крымская (Tilia x euchlora) – в конце июля;
  • липа войлочная (Tilia tomentosa) – в конце июля.

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