«Май уже можно переименовывать в июль»: на Днепропетровщине на месяц раньше зацвела липа

В Кривом Роге на Днепропетровщине уже цветет липа.

Ботаник из Кривого Рога Виктория Тротнер уже обнаружила первое цветение липы.

Месяц май уже можно переименовывать в июль. В Кривом Роге уже зацвела липа. На остановке по улице Балакина/П.Глазового уже цветет серцелистая липа. Саксаганский район, 21.05.24г, — отметила Виктория.

Цвести липа в Украине начинает в середине июня и цветет почти до конца июля. Впрочем, в 2024 году первые деревья покрылись липовым цветом уже в конце мая, то есть где-то месяцем ранее.

В целом, липа имеет достаточно широкий период цветения – с июня по июль. Это объясняется тем, что разные виды цветут одно время. В природе существует 45 видов липы, но в Украине встречается в основном семь из них.

Наиболее популярными в парках и лесных посадках мелколистная, крупнолистная (или широколистая) и европейская липа.

В Украине цветет:

липа крупнолистая (Tilia platyphyllos) — середина июня;

липа европейская (Tilia intermedia) – середина июня;

липа мелколистая (Tilia cordata) — в конце июня;

липа крымская (Tilia x euchlora) – в конце июля;

липа войлочная (Tilia tomentosa) – в конце июля.

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